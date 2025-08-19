Policía investiga si el incendio en un restaurante de Montecristi fue provocado

La noche del lunes 18 de agosto de 2025, un incendio consumió un restaurante familiar en la vía Montecristi–Portoviejo, en Manabí. En este mismo lugar donde, semanas antes, asesinaron a tiros Yessica María Palma Manzaba, de 28 años. Las autoridades investigan si el siniestro, controlado por los bomberos, fue provocado y está relacionado con el crimen.
La noche del lunes un incendio consumió parte de un restaurante familiar ubicado en la vía Montecristi–Portoviejo, un lugar que semanas atrás fue escenario del brutal asesinato de Yessica María Palma Manzaba, de 28 años. El crimen ocurrió la noche del lunes 16 de junio de 2025 y se cree que provocaron el incendio.
La coincidencia entre ambos sucesos ha generado sospechas de que el fuego podría estar vinculado a actividades delictivas, dijo la Policía.
Hallaron combustible
El flagelo, reportado cerca de las 20:00, alarmó a los moradores de la vía Montecristi–Portoviejo, quienes observaron cómo las llamas consumían parte del establecimiento. El Cuerpo de Bomberos de Montecristi acudió rápidamente al lugar y logró controlar el fuego, evitando que consumiera toda la estructura. Sin embargo, el restaurante sufrió daños estructurales significativos, pero no se reportaron víctimas ni heridos.
Al lugar llegó la Policía, acordonó la zona y comenzó a recolectar evidencias para determinar las causas del incendio, con un enfoque particular en la posibilidad de que haya sido un acto intencional. Esto porque frente del restaurante se halló bombas molotov, es decir bombas incendiarias de fabricación casera, que son botellas con material inflamable y una mecha.
Lo encontrado al pie del restaurante lo decomisó la Policía. Ellos abrieron una investigación junto al cuerpo de Bomberos para determinar las causas del incendio.
Crimen en el restaurante
El lunes 16 de junio de 2025, en el mismo restaurante, asesinaron a Yessica María Palma Manzaba, en un ataque perpetrado por desconocidos que llegaron en motocicleta y dispararon sin mediar palabra. El crimen, ocurrido en un momento de aparente calma, dejó preguntas sin respuesta sobre los motivos y los responsables.
Según reportes policiales, el caso sigue bajo investigación, pero no se han identificado sospechosos ni se ha establecido un móvil claro.
Investigación Policial en Curso
La Policía Nacional, en colaboración con el Cuerpo de Bomberos, trabaja para esclarecer las circunstancias del incendio en el restaurante. Peritos de Criminalística recolectaron indicios en el lugar, incluyendo las bombas caseras que sugieran un acto deliberado.
El restaurante, un negocio familiar conocido por su clientela local, había intentado retomar sus actividades tras el crimen de Yessica, pero el incendio ha renovado la incertidumbre. (27)