COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Delincuencia

Policía desarticula presunta banda dedicada a la receptación en Pasaje, El Oro

Los detenidos, cuya identidad no ha sido revelada, enfrentan cargos por receptación, un delito que implica la posesión o comercialización de bienes robados.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Capturan a ocho personas por robo de maquinaria en El Guabo
Capturan a ocho personas por robo de maquinaria en El Guabo

Redacción

Redacción ED.

La Policía Nacional del Ecuador detuvo a ocho presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada a la receptación en un operativo realizado en el cantón El Guabo, provincia de El Oro. La acción policial permitió recuperar una máquina cosechadora de camarón que, según investigaciones, fue sustraída en Pasaje con la intención de trasladarla a Machala. La operación responde a labores investigativas previas que identificaron al grupo como responsable de actividades ilícitas en la zona.

En el operativo, las autoridades incautaron una camioneta, un camión plataforma, ocho terminales móviles y tres documentos relacionados con el delito. Los detenidos, cuya identidad no ha sido revelada, enfrentan cargos por receptación, un delito que implica la posesión o comercialización de bienes robados. La intervención se llevó a cabo en un sector estratégico del cantón El Guabo, conocido por su actividad agrícola y camaronera.

Operación policial en El Oro

La Policía Nacional informó que la captura se logró tras un seguimiento exhaustivo basado en denuncias sobre robos de maquinaria en la región. La máquina cosechadora, valorada por su uso en la industria camaronera, fue localizada en poder de los sospechosos, quienes planeaban trasladarla para su comercialización ilícita. Los indicios recolectados, incluyendo los vehículos y dispositivos móviles, serán sometidos a análisis para determinar su vinculación con otros delitos.

Máquina cosechadora de camarón recuperada

Máquina cosechadora de camarón recuperada

El cantón El Guabo, ubicado en la provincia de El Oro, es una zona de alta actividad económica debido a su producción agrícola y acuícola. Sin embargo, en los últimos años, las autoridades han reportado un incremento en delitos como la receptación, lo que ha motivado operativos focalizados. Según datos oficiales, en 2024, la Policía Nacional ejecutó más de 50 operativos similares en la provincia, recuperando bienes valorados en miles de dólares.

Receptación en Ecuador

La receptación es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, sancionado con penas de hasta tres años de prisión. Este tipo de crimen afecta principalmente a sectores productivos como la agricultura y la acuicultura, donde la maquinaria representa una inversión significativa. 

La Policía Nacional destacó que estas acciones buscan garantizar la seguridad en la región y proteger los activos de los productores locales. Los ocho detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para continuar con las investigaciones. Se espera que en los próximos días se amplíen los detalles sobre posibles conexiones del grupo con otras redes delictivas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Municipio de Guayaquil interviene predio con acumulación de desechos en cooperativa 9 de Julio

Influencers resultan golpeados por un auto mientras filmaban un video para sus redes, en EE.UU.

Fundación Padre Matías Mujica, dos décadas de solidaridad y servicio en Manabí

Comisaría Ambiental de Guayaquil sanciona intervención no autorizada de árboles en Ciudadela Las Garzas

Municipio de Guayaquil rehabilita vías en Los Almendros con inversión de USD 540 mil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Municipio de Guayaquil interviene predio con acumulación de desechos en cooperativa 9 de Julio

Influencers resultan golpeados por un auto mientras filmaban un video para sus redes, en EE.UU.

Fundación Padre Matías Mujica, dos décadas de solidaridad y servicio en Manabí

Comisaría Ambiental de Guayaquil sanciona intervención no autorizada de árboles en Ciudadela Las Garzas

Municipio de Guayaquil rehabilita vías en Los Almendros con inversión de USD 540 mil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Municipio de Guayaquil interviene predio con acumulación de desechos en cooperativa 9 de Julio

Influencers resultan golpeados por un auto mientras filmaban un video para sus redes, en EE.UU.

Fundación Padre Matías Mujica, dos décadas de solidaridad y servicio en Manabí

Comisaría Ambiental de Guayaquil sanciona intervención no autorizada de árboles en Ciudadela Las Garzas

Municipio de Guayaquil rehabilita vías en Los Almendros con inversión de USD 540 mil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO