Policía desarticula presunta banda dedicada a la receptación en Pasaje, El Oro

La Policía Nacional del Ecuador detuvo a ocho presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada a la receptación en un operativo realizado en el cantón El Guabo, provincia de El Oro. La acción policial permitió recuperar una máquina cosechadora de camarón que, según investigaciones, fue sustraída en Pasaje con la intención de trasladarla a Machala. La operación responde a labores investigativas previas que identificaron al grupo como responsable de actividades ilícitas en la zona.

En el operativo, las autoridades incautaron una camioneta, un camión plataforma, ocho terminales móviles y tres documentos relacionados con el delito. Los detenidos, cuya identidad no ha sido revelada, enfrentan cargos por receptación, un delito que implica la posesión o comercialización de bienes robados. La intervención se llevó a cabo en un sector estratégico del cantón El Guabo, conocido por su actividad agrícola y camaronera.

Operación policial en El Oro

La Policía Nacional informó que la captura se logró tras un seguimiento exhaustivo basado en denuncias sobre robos de maquinaria en la región. La máquina cosechadora, valorada por su uso en la industria camaronera, fue localizada en poder de los sospechosos, quienes planeaban trasladarla para su comercialización ilícita. Los indicios recolectados, incluyendo los vehículos y dispositivos móviles, serán sometidos a análisis para determinar su vinculación con otros delitos.

Máquina cosechadora de camarón recuperada

El cantón El Guabo, ubicado en la provincia de El Oro, es una zona de alta actividad económica debido a su producción agrícola y acuícola. Sin embargo, en los últimos años, las autoridades han reportado un incremento en delitos como la receptación, lo que ha motivado operativos focalizados. Según datos oficiales, en 2024, la Policía Nacional ejecutó más de 50 operativos similares en la provincia, recuperando bienes valorados en miles de dólares.

Receptación en Ecuador

La receptación es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, sancionado con penas de hasta tres años de prisión. Este tipo de crimen afecta principalmente a sectores productivos como la agricultura y la acuicultura, donde la maquinaria representa una inversión significativa.

La Policía Nacional destacó que estas acciones buscan garantizar la seguridad en la región y proteger los activos de los productores locales. Los ocho detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para continuar con las investigaciones. Se espera que en los próximos días se amplíen los detalles sobre posibles conexiones del grupo con otras redes delictivas.