Policía captura a presuntos sacapintas y recupera dinero robado en Quevedo

Dos presuntos sacapintas protagonizaron un asalto en Quevedo, Los Ríos, la tarde del lunes 18 de agosto. Sin embargo, agentes policiales reaccionaron de inmediato, los persiguieron y finalmente lograron detenerlos. Los sujetos habían asaltado a un ciudadano que retiró 2.000 dólares de un banco y, durante la huida, dispararon contra los uniformados que los neutralizaron.

Robo y persecución en plena ciudad

En primer lugar, la víctima retiró dinero de una entidad bancaria. Acto seguido, dos hombres en motocicleta lo siguieron hasta las afueras de su vivienda. Allí, bajo amenazas directas e intimidación con armas, los delincuentes le arrebataron el efectivo.

Al mismo tiempo, agentes que patrullaban la zona observaron la situación. De inmediato intervinieron e iniciaron una persecución que se extendió desde la avenida Marcos Quintana y Octava hasta la avenida Walter Andrade. Durante ese trayecto, los sospechosos dispararon a quemarropa contra los policías y también pusieron en riesgo a transeúntes.

Por consiguiente, el intercambio de disparos generó alarma en conductores y peatones, quienes corrieron para ponerse a salvo. No obstante, los agentes actuaron con rapidez, redujeron a los implicados y controlaron la situación sin que se registraran heridos.

Captura de los sacapintas en Quevedo, tras persecución

Finalmente, la Policía identificó a los detenidos como Luis Alexander C. y Víctor Jordan V.. Además, según la información preliminar, portaban un arma de fuego usada durante la persecución.

Gracias al operativo, los agentes recuperaron los 2.000 dólares sustraídos. Asimismo, incautaron la motocicleta y trasladaron toda la evidencia a la Policía Judicial de Quevedo para el inicio del proceso legal.

Posteriormente, el coronel Javier Pérez, comandante distrital, declaró: “Dispararon a quemarropa contra policías y ciudadanos. Es un intento de asesinato. Estamos trabajando para devolver la seguridad a Quevedo”.

Contexto: el accionar de los sacapintas en Quevedo

El delito de los sacapintas, consistente en vigilar a clientes bancarios para asaltarlos después de un retiro, se mantiene como una de las principales preocupaciones en Quevedo. De hecho, esta modalidad también afecta a ciudades como Babahoyo y Santo Domingo.

Por esta razón, la institución recordó a la ciudadanía que puede solicitar gratuitamente el servicio policial de traslado de valores, especialmente cuando se retiran cantidades importantes en bancos o cooperativas.

Ciudadanía bajo alarma

En consecuencia de lo ocurrido, vecinos que presenciaron la persecución afirmaron que el tiroteo generó pánico en la zona. Se anunció un incremento en patrullajes y operativos de control. Con estas acciones, las autoridades buscan recuperar la tranquilidad en Quevedo, una de las ciudades más golpeadas por delitos contra la propiedad en la provincia (31).