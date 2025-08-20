Policía captura a hombre requerido por la justicia, por presunta violación en El Carmen, desde 2013

La Policía Nacional detuvo el 20 de agosto de 2025 a Ángel A., ciudadano requerido por violación desde 2013. La captura se realizó en el cantón El Carmen, provincia de Manabí, mediante el operativo “Justicia 53”, luego de una larga investigación que concluyó con su localización.

Operativo en El Carmen terminó con la captura

Los agentes de la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad ejecutaron la intervención tras varias semanas de seguimiento. La operación se desarrolló en el cantón El Carmen, donde se confirmó la presencia del ciudadano.

El procesado mantenía una orden judicial vigente desde hace 12 años. La denuncia lo señalaba como responsable de un hecho de violación ocurrido en 2013 en el sector La Catorce, en el mismo cantón manabita.

Según las investigaciones, la víctima había sido invitada por el agresor a una fiesta. Luego, bajo engaños, violencia física y amenazas, fue atacada sexualmente mientras era trasladada en un vehículo.

Investigación cerró un caso pendiente desde 2013

Durante más de una década, el ciudadano permaneció prófugo. La orden de localización y captura permaneció activa mientras la Fiscalía y la Policía mantenían las indagaciones.

La ejecución del operativo “Justicia 53” permitió poner fin al proceso de búsqueda. El detenido fue puesto inmediatamente a órdenes de la autoridad competente, que continuará con el trámite judicial correspondiente.

La Policía informó que se emplearon técnicas avanzadas de localización, análisis de información y vigilancia en territorio para dar con el paradero del sospechoso.

Policía: compromiso con la seguridad en El Carmen

En un comunicado oficial, la Policía Nacional del Ecuador reafirmó su compromiso de garantizar justicia y de no dejar en la impunidad delitos graves como la violación.

En El Carmen, los operativos se intensificaron en los últimos meses como parte de las estrategias de seguridad que buscan frenar delitos de alto impacto.

Contexto de seguridad y delitos sexuales en Manabí

Organizaciones sociales han advertido sobre la necesidad de fortalecer la prevención en cantones como El Carmen, donde confluyen dinámicas urbanas y rurales que dificultan la vigilancia permanente.

El caso reabre el debate sobre el impacto de la violencia sexual en el país y la urgencia de fortalecer tanto la atención a víctimas como los mecanismos de justicia rápida.

Con la captura de Ángel A., la Policía asegura que un caso emblemático no quedará en el olvido. El proceso judicial determinará las responsabilidades y garantizará la reparación a la víctima. La institución destacó que continuará ejecutando operativos similares en todo el territorio nacional para localizar a personas con causas pendientes.