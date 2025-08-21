COMUNIDAD POR USD 1
Hace 2 meses
Seguridad
Delincuencia

Policía captura a dos sospechosos por robo de motocicleta en La Villegas, La Concordia

Dos hombres fueron aprehendidos en La Villegas, La Concordia, cuando se movilizaban en una motocicleta reportada como robada y portaban fundas con droga.
La mañana del 20 de agosto de 2025, la Policía Judicial de La Concordia aprehendió a dos jóvenes en La Villegas, kilómetro 6, tras una persecución

Persecución en La Villegas

El operativo ocurrió a las 09h40 del miércoles. Personal de la Policía Judicial, con apoyo de las Unidades GOM, realizaba patrullajes preventivos en La Villegas, sector ubicado en el cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Durante el recorrido, los agentes observaron una motocicleta ocupada por dos ciudadanos. Al notar la presencia policial, los individuos aceleraron bruscamente, lo que levantó sospechas inmediatas. La acción desencadenó una persecución que terminó pocos metros más adelante, donde los uniformados lograron neutralizar a los ocupantes.

Resultados de la aprehensión

Los detenidos fueron identificados como Jairo Javier N. V., de 18 años, y Alejandro Wladimir F. O., de 22 años. Ambos no registran antecedentes penales.

Entre los indicios levantados se encontró una motocicleta marca Tundra, color negro, reportada como robada el 26 de junio de 2025 en Santo Domingo. Además, la Policía incautó 20 fundas con sustancias sujetas a fiscalización, que presuntamente corresponden a marihuana y cocaína, con un peso bruto total de 33 gramos.

Información sobre el caso en La Villegas

Se confirmó que el caso quedó a órdenes de la autoridad competente. La motocicleta será ingresada a los patios de la Unidad de Automotores (UNAIE) de la Policía Judicial para continuar con las investigaciones.

Este tipo de operativos busca reducir los delitos de robo de motocicletas, una de las modalidades que más afecta a los ciudadanos de Santo Domingo y La Concordia.

Contexto sobre el robo de motocicletas

En Santo Domingo de los Tsáchilas, el robo de motocicletas es uno de los delitos de mayor incidencia. La ubicación geográfica de La Concordia, cercana a las provincias de Esmeraldas y Los Ríos, la convierte en un punto estratégico para bandas dedicadas al robo y comercialización ilegal de vehículos y autopartes.

Operativos constantes en La Villegas

Este nuevo caso en La Villegas se suma a los recientes operativos realizados en la zona para combatir la delincuencia común y el microtráfico. La Policía Nacional ha incrementado los patrullajes en la vía La Villegas y zonas aledañas, donde se han identificado rutas utilizadas por grupos delictivos.

Las autoridades insisten en que la denuncia ciudadana y la acción rápida de la Policía han permitido reducir los tiempos de respuesta ante hechos delictivos. Asimismo, recordaron a la población la importancia de reportar vehículos robados para facilitar su recuperación (31).

