Policía captura a cuatro personas por el robo de pescado en la vía Puerto-Aeropuerto

A plena luz del día, en la transitada vía Puerto-Aeropuerto, cuatro hombres ejecutaron un robo coordinado contra un camión que transportaba pescado hacia una fábrica de atún. El incidente, ocurrido el 16 de mayo de 2025, quedó registrado en un video aficionado que se viralizó rápidamente, mostrando la audacia de los delincuentes.

En las imágenes, captadas por personas que circulaban por la vía, se observa cómo uno de los sospechosos se trepa al camión en movimiento. Con agilidad, el hombre rompe la malla que cubre las gavetas de pescado y comienza a lanzar los ejemplares de bonito al pavimento, donde sus cómplices los recogen con rapidez.

La maniobra, ejecutada en pocos minutos, evidencia una planificación previa y un conocimiento de la ruta. La vía Puerto-Aeropuerto, de cinco kilómetros, conecta el puerto de Manta con el aeropuerto y es un punto crítico para el transporte de mercancías pesqueras, donde se registran los robos.

Tras la difusión del video, la Policía activó un operativo. Agentes del distrito Manta rastrearon a los sospechosos hasta el barrio El Pacífico, donde recuperaron once pescados de la especie bonito, presuntamente sustraídos del camión. Los cuatro implicados por robo los trasladaron a la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) para enfrentar una audiencia por el delito de hurto, dijo la Policía.

Uno de los detenidos por robo, cuya identidad no se reveló para proteger el proceso judicial, registra antecedentes por hurto de pescado en camiones, según la Policía. Los otros tres no tienen registros previos, pero todos enfrentan cargos por hurto. Un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que conlleva penas de multa o prisión de hasta seis meses si el valor de lo sustraído no supera los USD 400.