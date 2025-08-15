Policía captura a cuatro implicados por presunto intento de secuestro en Esmeraldas

La Policía Nacional detuvo el 13 de agosto de 2025 a cuatro hombres en la provincia de Esmeraldas, acusados de un intento de secuestro, luego de un operativo activado por alerta ciudadana.

Operativo activado por la denuncia ciudadana tras intento de secuestro en Esmeraldas

El hecho ocurrió la tarde del miércoles 13 de agosto, cuando habitantes de un barrio de Esmeraldas reportaron a las autoridades un posible secuestro en curso. La denuncia permitió que las unidades del subsistema preventivo se desplegaran rápidamente en distintos sectores de la ciudad.

En medio del patrullaje, los uniformados lograron ubicar a los sospechosos movilizándose en un automóvil y una motocicleta. Tras un seguimiento controlado, fueron interceptados y aprehendidos sin que lograran concretar el delito.

Durante el registro, la Policía encontró tres armas de fuego, ocho cartuchos sin percutir, un vehículo y una motocicleta que tenía reporte de robo. Estos elementos quedaron bajo cadena de custodia para investigaciones.

Cuatro detenidos por intento de secuestro en Esmeraldas

Los sospechosos son: Edgar André B., quien registra una boleta de captura vigente por asesinato; Renson Gregorio V., Jorge Luis A. y Alex David P.. Todos quedaron a órdenes de la Fiscalía.

Las autoridades informaron que los cuatro detenidos serán procesados por su presunta participación en el intento de secuestro en Esmeraldas, además de la tenencia ilegal de armas de fuego y el uso de vehículos reportados como robados.

El caso se encuentra en etapa de instrucción fiscal, mientras se investiga si los detenidos forman parte de una estructura delictiva dedicada a secuestros y extorsiones en la provincia.

Policía refuerza controles contra el crimen organizado

Se destacó que la acción inmediata fue posible gracias a la alerta ciudadana. La institución hizo un llamado a continuar denunciando hechos ilícitos y a confiar en los mecanismos de seguridad. “Cada reporte ciudadano evita que más personas sean víctimas de delitos violentos”, se indicó.

En lo que va de 2025, Esmeraldas se ha consolidado como una de las provincias más afectadas por delitos de alto impacto, especialmente el secuestro extorsivo.

Antecedentes y contexto

Los secuestros en la Costa ecuatoriana se han convertido en una de las principales amenazas a la seguridad ciudadana. Grupos delictivos utilizan este delito como mecanismo de presión para obtener dinero o consolidar control territorial.

En Esmeraldas, ciudad fronteriza con Colombia, la violencia criminal ha estado vinculada en los últimos años a disputas entre bandas locales y transnacionales. La ubicación geográfica de la provincia la convierte en un punto estratégico para actividades ilícitas, lo que explica la frecuencia de operativos contra secuestros y extorsiones.

El Gobierno ha desplegado operativos focalizados para reducir la incidencia de delitos violentos. Sin embargo, la población sigue percibiendo altos niveles de inseguridad, especialmente en zonas urbanas (31).