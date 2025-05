Polémica entre Aquiles Alvarez y Rafael Correa por defensa legal en caso Triple A

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, respondió este martes a un tuit del expresidente Rafael Correa, quien criticó al abogado Ramiro García, nuevo defensor del burgomaestre en el caso Triple A. Una investigación por presunta comercialización ilegal de diésel subsidiado. La polémica, desatada en la red social X, surge a 48 horas de una audiencia para revisar las medidas cautelares contra Alvarez, acusado por la Fiscalía de causar perjuicios al Estado al no controlar el destino del combustible.

El caso Triple A, que involucra a Alvarez y otras personas, investiga la supuesta venta irregular de diésel subsidiado a través de una empresa vinculada al alcalde. La Fiscalía sostiene que estas acciones generaron pérdidas económicas al Estado, lo que llevó a la imposición de medidas cautelares contra el burgomaestre. Para enfrentar el proceso, Alvarez contrató al estudio jurídico García Falconí y Asociados. Liderado por el penalista y constitucionalista Ramiro García, apenas dos días antes de la audiencia programada.

Origen de la controversia

La polémica comenzó cuando García, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha y exdecano de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, publicó en X un mensaje defendiendo su decisión de asumir la defensa de Alvarez. En su publicación, el abogado reconoció que ha recibido críticas por tomar “casos de tinte político”, pero afirmó que esto forma parte de su ejercicio profesional. García también explicó los motivos por los que decidió representar al alcalde, a pesar de su conocida postura crítica hacia el correísmo.

El expresidente Rafael Correa reaccionó en la tarde del 27 de mayo, calificando de “vomitivo” que García diera “clases de moral y ética profesional”. En su tuit, el líder de la Revolución Ciudadana incluyó una fotografía de García en un evento social, lo que desató la respuesta inmediata de Aquiles Alvarez. El alcalde, también en X, defendió su derecho a elegir a su equipo legal. Además, calificó el comentario de Correa como “sin sentido” y una “falta de respeto”. “Estoy en mi legítimo derecho de contratar a quien me parezca. Lo doloroso es ver cómo se prefiere atacar públicamente al abogado que me defiende”, escribió Alvarez, añadiendo que el tuit de García no contenía ataques hacia Correa. “De locos. Una pena. Totalmente innecesario”, concluyó.

Contexto del caso Triple A

El caso Triple A ha generado atención en Guayaquil debido a las implicaciones económicas y políticas de las acusaciones contra Aquiles Alvarez. La investigación de la Fiscalía se centra en la presunta falta de control sobre el destino del diésel subsidiado. Un recurso destinado a sectores específicos, pero que habría sido comercializado de manera irregular. Las medidas cautelares impuestas al alcalde han intensificado el escrutinio público. Mientras Alvarez busca reforzar su defensa con un equipo legal experimentado antes de la audiencia clave.

Ramiro García, conocido por su trayectoria en casos de alto perfil, ha defendido su rol como abogado, argumentando que su trabajo se rige por principios profesionales y no por afinidades políticas. Su contratación por parte de Aquiles Alvarez refleja la importancia del caso, que podría tener repercusiones en la gestión municipal y en el panorama político local.

Reacciones y alcance

La disputa en redes sociales entre Correa, Aquiles Alvarez y García ha avivado el debate sobre la polarización política en Ecuador. El intercambio, que tuvo lugar en X, pone de manifiesto las tensiones entre el correísmo y las autoridades actuales. Mientras tanto, la ciudadanía espera los resultados de la audiencia, que podría definir el rumbo del proceso contra Alvarez.

El caso Triple A y las reacciones públicas de los involucrados destacan la relevancia de la transparencia en la gestión de recursos públicos y el rol de los profesionales legales en casos sensibles. La resolución de las medidas cautelares será un punto clave para determinar el futuro del alcalde de Guayaquil.