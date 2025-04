Polémica en vivo: Alejandra Jaramillo y Lucho Borrego dividen el estudio de ‘Siéntese quien pueda’

Alejandra Jaramillo y Lucho Borrego protagonizaron un acalorado debate el 24 de abril de 2025 en Siéntese Quien Pueda (UniMás, Miami), discutiendo las acusaciones de la influencer Elda María contra Pablo Montero por presunta agresión tras rechazar un trío.

El set de Siéntese Quien Pueda se convirtió en un campo de batalla. La polémica estalló cuando los panelistas abordaron las graves acusaciones de Elda María contra Pablo Montero. Según la influencer, el cantante reaccionó violentamente cuando ella se negó a participar en un trío, intentando quitarle el celular y dejándola con una mano lastimada y sangrando.

Pablo Montero, en un mensaje a Venga la Alegría, evitó detalles: “No me voy a referir a nada de este tema. Lo que se ve no se juzga”. Pero fue un comentario de Lucho Borrego el que desató el caos. Sugirió que la propuesta de Montero implicaba “cierto grado de confianza” con Elda, insinuando una justificación.

Alejandra Jaramillo, conocida como La Caramelo, no lo toleró. Visiblemente indignada, se levantó y respondió con firmeza: “Si una mujer dice que no, es no. Aunque haya coqueteado, no hay justificación para agredirla”. Como madre, enfatizó que enseña respeto a su hijo adolescente. Su postura resonó en el estudio y en redes.

Tensión en el panel con Alejandra y Lucho

Lucho Borrego contraatacó, acusando a Alejandra de “falso feminismo” y de culpar a Montero sin pruebas. “Estás responsabilizándolo sin saber”, lanzó, avivando la división entre los panelistas. El ambiente se tornó tan tenso que, según reportes, “se cortaba con cuchillo”. Incluso los compañeros de set, como Chiquibaby y Alex Rodríguez, mostraron opiniones divididas.

Esta no es la primera vez que Alejandra defiende sus convicciones. En 2022, ya había protagonizado titulares por su mesura ante un intento de beso de Niurka Marcos en el mismo programa, ganándose el respeto de muchos. Su estilo firme pero respetuoso la ha consolidado como una voz influyente.

Contexto de la controversia

El caso de Pablo Montero no es nuevo en la farándula. Elda María lo acusó de agresión y de no pagar cuentas en restaurantes, según publicaciones en X, lo que ha complicado su imagen. Montero, conocido por telenovelas como Fuego en la Sangre, ha evadido responder directamente, dejando el tema en el aire.

El altercado en Siéntese Quien Pueda recuerda otros momentos candentes del programa, como la discusión entre Lucho y Vanessa Arias en 2022, donde Alejandra también optó por la neutralidad. La dinámica del show, que combina farándula con un formato de reality donde el público vota por “castigar” panelistas, fomenta estos choques.

Alejandra Jaramillo, de Esmeraldas, ha sabido navegar estas aguas. Su participación en la Teletón USA 2025 y su rol en UniMás la posicionan como una figura clave en la TV hispana, siempre defendiendo sus valores.

El enfrentamiento entre Alejandra y Lucho ha dejado al público expectante. ¿Habrá reconciliación o más roces? Mientras, el caso de Montero sigue generando titulares, con Elda María exigiendo justicia.