Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Tenis

¿Podrá el Team Mundial destronar al Team Europa en la Laver Cup de San Francisco?

La Laver Cup 2025, que se disputará del 19 al 21 de septiembre en el Chase Center de San Francisco, Estados Unidos, reunirá a los mejores tenistas del mundo, con Francisco Cerúndolo, Jakub Mensik y Flavio Cobolli completando las alineaciones del Team Mundial y Team Europa, en una octava edición que promete emociones intensas para consolidar el prestigio de este torneo único.
Francisco Cerúndolo y Flavio Cobolli competirán con el Team Mundial y el Team Europa, respectivamente, en la Laver Cup 2025.

El Team Mundial de la Laver Cup, liderado por el capitán Andre Agassi y el vicecapitán Pat Rafter, contará con los estadounidenses Taylor Fritz (No. 4), Ben Shelton (No. 6), Tommy Paul (No. 14) y Frances Tiafoe (No. 17), junto al brasileño Joao Fonseca (No. 44) y el argentino Francisco Cerúndolo (No. 19).
Por su parte, el Team Europa, bajo la dirección de Yannick Noah y con Tim Henman, estará integrado por Carlos Alcaraz (No. 2), Alexander Zverev (No. 3), Holger Rune (No. 11), Casper Ruud (No. 12), Jakub Mensik (No. 16) y Flavio Cobolli (No. 26).
La incorporación de Cerúndolo, Mensik y Cobolli completa las plazas vacantes, asegurando un nivel competitivo de primer orden. La Laver Cup, conocida por su formato innovador que enfrenta a Europa contra el resto del mundo, se prepara para una edición histórica en la costa oeste de Estados Unidos.

Un escenario de élite en San Francisco

El Chase Center, hogar de los Golden State Warriors (siete veces campeones de la NBA) y las Golden State Valkyries de la WNBA, será el escenario de la Laver Cup 2025.
La competición, que se extenderá durante tres días, espera atraer a miles de aficionados al tenis en la Bahía de San Francisco.

Historial y expectativas

El Team Europa domina el historial de la Laver Cup con cinco títulos frente a dos del Team Mundial, tras una vibrante victoria en Berlín 2024.
Sin embargo, el Team Mundial, reforzado con jugadores en gran momento como Fritz y Cerúndolo, buscará equilibrar la balanza. La combinación de experiencia y juventud en ambos equipos promete una competición reñida y un espectáculo inolvidable para los aficionados.

Cerúndolo, un pilar para el Team Mundial

Francisco Cerúndolo, con un récord imbatido de 2-0 en la Laver Cup, regresa para su tercera participación tras competir en Vancouver 2023 y Berlín 2024.
Ha brillado en 2025 con una semifinal en el ATP Masters 1000 de Madrid y cuartos de final en Miami e Indian Wells.

Mensik y Cobolli, sangre nueva en Europa

Jakub Mensik, de tan solo 19 años, debutará en la Laver Cup tras una temporada destacada.
Líder de la PIF ATP Live Race to Jeddah y número 16 del mundo, el checo hizo historia al vencer a Novak Djokovic en la final de Miami 2025, conquistando su primer título ATP Masters 1000.
En una declaración, Mensik dijo: “Representar a Europa con jugadores como Carlos y Sascha es un sueño hecho realidad”.
Por su parte, Flavio Cobolli, de 23 años, regresa tras ser reserva en Berlín 2024.
El italiano ha destacado en 2025 con cuartos de final en Wimbledon y títulos en Hamburgo y Bucarest. “La Laver Cup es uno de los torneos más emocionantes de nuestro deporte”, señaló Cobolli.

Laver Cup, un evento que trasciende el tenis

Laver Cup, creada en honor a la leyenda del tenis Rod Laver, combina la intensidad de la competición con un formato de equipo que fomenta la camaradería y el espectáculo.
Desde el  2017 se ha consolidado como uno de los eventos más esperados del calendario tenístico, atrayendo a los mejores jugadores del mundo.
San Francisco, con su vibrante escena deportiva y cultural, se prepara para recibir a miles de aficionados que llenarán las gradas del Chase Center. 

