Plaza Tarqui Central revive con bingos y ferias para atraer a más usuarios en Manta

En un esfuerzo por revitalizar el comercio y atraer a más visitantes, la plaza Tarqui Central en Manta ha implementado una serie de iniciativas comunitaria. Las actividades son lideradas por su presidente, John Vera. Primero fueron las ferias quincenales, pero ahora ha evolucionado hacia la organización de bingos populares.

Según Vera, esta estrategia busca no solo generar movimiento económico, sino también poner en el mapa a una plaza que muchos desconocen. “Más del 80 o 90 por ciento de la gente en Manta no sabe que esta plaza existe”, asegura el presidente, quien representa a los socios comerciales del lugar.

Hace aproximadamente 15 días, Tarqui Central dio un giro en sus actividades al introducir los bingos populares cada sábado. “Para la jornada de esta semana pasada, estamos listos y preparados”, afirma Vera. La meta es masificar estas actividades hasta convertirlas en un evento diario que fomente la participación comunitaria y el crecimiento económico en el sector.

Cuatro tablas por un dólar

El bingo, diseñado para ser accesible, ofrece cuatro tablas por un dólar, es decir, 25 centavos por tabla. Los premios, que incluyen desde un litro de aceite hasta una bolsa de arroz, son donados tanto por los socios de la plaza como por los ahorros colectivos gestionados por la dirigencia.

Además, los locales comerciales incentivan la participación al otorgar tickets a los compradores, los cuales pueden canjearse por tablas de juego. Esta dinámica ha generado una respuesta positiva, con 240 tablas vendidas en el último evento, superando las expectativas iniciales de los organizadores. “Tuvimos que comprar más tablas ese mismo día porque nuestro presupuesto era para 200”, explica Vera, destacando el éxito de la iniciativa.

A pesar de los retos iniciales, la acogida ha sido notable. Los bingos no solo atraen a los clientes habituales de la plaza, sino que también han comenzado a captar la atención de nuevos visitantes. “Queremos incentivar el movimiento aquí en el sector, no solo para la plaza, sino para todos los alrededores”, subraya Vera. Esta visión comunitaria se refleja en la gestión de los recursos, ya que los ingresos generados por los bingos se reinvierten para mejorar las actividades y sostener la plaza.

Por otro lado, las ferias quincenales, que marcaron el inicio de esta reactivación, siguen siendo parte del plan, aunque los bingos han tomado protagonismo por su capacidad de convocatoria. La combinación de precios accesibles, premios atractivos y un enfoque en la comunidad ha permitido que Tarqui Central se posicione como un punto de encuentro en Manta. Sin embargo, el desafío persiste: dar a conocer este espacio a un público más amplio y consolidar estas actividades como un motor económico sostenible.