Piero Hincapié sale lesionado en la victoria de Bayer Leverkusen en la Copa de Alemania

El defensa ecuatoriano Piero Hincapié abandonó el campo a los 63 minutos por molestias en la rodilla izquierda durante el partido del Bayer Leverkusen contra Sonnenhof Großaspach, disputado el 15 de agosto de 2025 en la Mechatronik Arena, por los 32avos de final de la Copa de Alemania. La lesión genera preocupación tanto en el club alemán como en la Selección Ecuatoriana debido a los próximos partidos de Eliminatorias Sudamericanas.

Desarrollo del partido

El Bayer Leverkusen, subcampeón de la Bundesliga 2024-2025, debutó en la temporada oficial con una victoria 0-4 ante el Sonnenhof Großaspach, equipo de la cuarta división alemana. Piero Hincapié, titular en la zaga, mostró solidez defensiva, con un 94% de precisión en pases, tres duelos aéreos ganados, tres intercepciones y una barrida exitosa. Sin embargo, tras una pelota dividida en el segundo tiempo, el defensa sintió molestias en su rodilla izquierda y fue reemplazado por Axel Tape al minuto 63.

El partido, interrumpido a los 17 minutos por una tormenta de granizo, se reanudó tras una pausa de 30 minutos. El Leverkusen abrió el marcador al minuto 32 con un cabezazo de Patrik Schick, asistido por Amine Adli. En el complemento, los goles de Arthur Augusto (74’), Christian Kofane (84’) y Alejandro Grimaldo (87’) aseguraron la clasificación a los 16avos de final de la Copa de Alemania.

El club alemán aún no ha emitido un parte médico oficial sobre la condición de Hincapié, lo que mantiene en vilo a los aficionados y al cuerpo técnico de la Selección Ecuatoriana.

Contexto de la lesión

Piero Hincapié, de 23 años, es una pieza clave en el Bayer Leverkusen, donde ha disputado 127 partidos desde su llegada en 2021, con un valor de mercado de 58,5 millones de dólares. Su salida del campo este 15 de agosto generó preocupación en Ecuador, ya que la Selección Ecuatoriana enfrentará a Paraguay el 4 de septiembre en Asunción y a Argentina el 9 de septiembre en Guayaquil, a las 18h30, por las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Hincapié, con 46 partidos y tres goles con la Tri, es titular habitual bajo la dirección de Sebastián Beccacece. Su posible ausencia podría complicar los planes de Ecuador, ya clasificado al Mundial, frente a una Albirroja que aún busca su boleto.

Historial de lesiones

El historial de lesiones de Piero Hincapié, incluye un problema muscular en diciembre de 2021 (19 días de baja), un contagio de COVID-19 en el mismo mes (7 días) y una lesión en el pie en junio-julio de 2023 (31 días). La actual molestia en la rodilla izquierda, reportada tras el partido contra Sonnenhof Großaspach, está pendiente de evaluación médica para determinar su gravedad. El técnico Erik ten Hag decidió no arriesgar al jugador, priorizando su recuperación para el inicio de la Bundesliga el 23 de agosto contra Hoffenheim.

Panorama del Leverkusen

El Bayer Leverkusen, tras perder a figuras como Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Jonathan Tah y Granit Xhaka en el mercado de verano, confía en Hincapié como líder defensivo en la nueva era bajo Erik ten Hag. El ecuatoriano, con contrato hasta 2029, ha sido vinculado con clubes como Chelsea, Bayern Múnich y Real Madrid, pero su cláusula de 70 millones de dólares ha frenado cualquier traspaso. La clasificación a los 16avos de final de la Copa de Alemania es un impulso, pero la salud de Hincapié será clave para sus aspiraciones en la Bundesliga y la Champions League.

Ecuador y el Leverkusen esperan el informe médico para conocer el alcance de la lesión y su impacto en los próximos compromisos.