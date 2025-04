Piero Hincapié: El muro ecuatoriano de 68 millones de dólares que seduce a los gigantes del fútbol europeo

En el corazón de la Bundesliga, un joven ecuatoriano de 23 años despierta pasiones. Piero Hincapié, pilar del Bayer Leverkusen, seduce a los colosos europeos. Chelsea, Real Madrid y Liverpool preguntan por él, mientras que hay cuentas deportivas que aseguran que el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid, también se han interesado. Hincapié tendría una cláusula de 60 millones de euros de salida, es decir, unos 68 millones de dólares.

Piero Hincapié no es un desconocido en el fútbol europeo. A sus 23 años, el defensor ecuatoriano se ha consolidado como una de las joyas de la Bundesliga. Su versatilidad, inteligencia y madurez lo han convertido en objetivo de los clubes más poderosos. “Piero Hincapié tiene una cláusula de rescisión en su contrato, vigente este verano. Me han dicho que la cláusula vale unos 60 millones de euros para el central de 23 años”, afirmó Florian Plettenberg, periodista de Sky Sports.

El Bayer Leverkusen, consciente de su valor, no se precipita. “No se descarta una transferencia en verano; ya se han hecho averiguaciones. El Leverkusen está muy interesado en retenerlo”, añadió Plettenberg. Hincapié, con contrato hasta 2029, representa un activo estratégico. Su salida no será barata, y los clubes interesados lo saben.

En Inglaterra, Chelsea y Liverpool lideran la carrera. En España, rumores vinculan al Atlético de Madrid, Real Madrid y hasta el FC Barcelona. Sin embargo, ningún club ha confirmado movimientos oficiales. Lo cierto es que Hincapié, con un valor de mercado de 50 millones de euros según Transfermarkt, está en el radar de la élite.

Cualidades que enamoran a los grandes

Hincapié es un defensor moderno. Su capacidad para jugar como central y lateral izquierdo lo hacen destacar más. En la temporada 2024/2025, ha disputado 37 partidos con Leverkusen, sumando 2 goles y 2 asistencias. Su inteligencia táctica brilla en cada encuentro. Lee el juego con precisión, anticipa movimientos y se adapta a cualquier sistema.

Como central, domina los duelos aéreos, con 1.95 por partido, y lidera en pases completados, con un percentil 81 entre defensores de las cinco grandes ligas. Como lateral, aporta profundidad en ataque, con 0.393 tiros por partido.

Su agresividad controlada es otra virtud. En 2021, con Talleres, lideró estadísticas sub-23 en quites (24) y duelos ganados (51/90). En Leverkusen, promedia 0.893 faltas por partido, intimidando sin perder la compostura. Su altura (1.84 m) y dominio con la pierna izquierda refuerzan su perfil de élite.

Piero Hincapié, un arquitecto desde la defensa

Hincapié no solo defiende; construye. Su salida de balón es excepcional. En la Copa de la Liga 2021, completó 459 pases. Esta temporada, promedia dos pases clave por partido y ostenta una efectividad del 100% en pases clave. Sus 36 envíos largos precisos en 2021 reflejan una visión que trasciende lo defensivo.

Esta habilidad recuerda a David Alaba, un referente en la transición defensa-ataque. Hincapié alivia la presión de su equipo y facilita transiciones rápidas. En el esquema asociativo de Xabi Alonso, su aporte es vital.

Su juventud sugiere un potencial aún mayor. A los 23 años, Hincapié combina experiencia con margen de mejora. Ha disputado 44 partidos con Ecuador, incluyendo el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, donde fue titular indiscutible.

El precio de una estrella en ascenso

El mercado no miente: Hincapié vale oro. Su cláusula de 60 millones de euros, vigente este verano, es un punto de partida. Sin embargo, Leverkusen podría exigir más. Algunos reportes sugieren cifras cercanas a los 70 millones de euros, dada su proyección y el interés de gigantes.

En 2023, Leverkusen rechazó una oferta de Liverpool por 45 millones de dólares, exigiendo 81 millones. Hoy, con un contrato renovado hasta 2029, el club alemán tiene el control. “El Leverkusen no planea vender a su defensa clave a menos que llegue una oferta verdaderamente astronómica”, informó Fichajes.net.

Chelsea, con Moisés Caicedo como referente, ve en Hincapié un complemento ideal. Liverpool, tras encajar 41 goles en la temporada 2023/2024 , busca solidez. Real Madrid, afectado por lesiones de Alaba y Militão, considera a Hincapié una solución a largo plazo.

De Esmeraldas a la élite europea

Piero Hincapié nació el 9 de enero de 2002 en Esmeraldas, Ecuador. Su carrera comenzó a los siete años en clubes locales. A los diez, se mudó a Guayaquil, uniéndose a Norteamérica y luego a Deportivo Azogues. Posteriormente pasó a Independiente del Valle. En 2019, debutó en la Serie A ecuatoriana. En 2020, ganó la Copa Libertadores Sub-20.

Ese mismo año, Talleres de Córdoba pagó un millón de dólares por él.

En 2021, Leverkusen lo fichó por 8 millones de dólares. Desde entonces, su valor se disparó. En la Bundesliga 2023/2024, fue clave para el título histórico de Leverkusen. Su debut en la Europa League y su gol contra Celtic marcaron su llegada a Europa.

Internacionalmente, Hincapié es un líder en la selección de Ecuador. En la Copa América 2024, marcó un gol y promedió una calificación de 7 según Sofascore. Su trayectoria refleja un ascenso meteórico, respaldado por talento y mentalidad.

El interés de los gigantes

El interés por Hincapié no es nuevo. En 2023, Tottenham y Napoli preguntaron por él. Este año, Manchester United se sumó a la puja, dispuesto a pagar su cláusula. En España, el FC Barcelona lo ve como un refuerzo ideal para la zaga izquierda.

Real Madrid, con Xabi Alonso como posible futuro técnico, podría tener ventaja. “La relación entre Alonso y Hincapié podría facilitar la negociación”, asegura Sky Sports Deutschland. Sin embargo, Leverkusen no cederá fácilmente. “Hincapié no está en venta”, enfatizó una fuente del club hace semanas.

Los aficionados reaccionan en redes. “Hincapié sería perfecto para el Madrid”, escriben en X. Otros, en Liverpool, temen que el Real se adelante. La batalla por el ecuatoriano apenas comienza.

Un futuro brillante para Piero Hincapié



Hincapié está en la cima de su carrera. Su salario, superior a los 2 millones de euros anuales, refleja su importancia.

Si se concreta un traspaso, Hincapié podría superar los 60 millones de dólares, convirtiéndose en una de las ventas más caras de un ecuatoriano, solo por detrás de Moisés Caicedo (146 millones). “Piero tiene un futuro prometedor. Su nombre seguirá sonando en los mercados”, afirmó Bild.

El ecuatoriano no se apresura. “Estoy feliz en Leverkusen. Quiero seguir creciendo”, declaró Hincapié tras renovar. Su madurez lo mantiene enfocado, pero el llamado de los gigantes es difícil de ignorar.

Hincapié, el defensor del momento

Piero Hincapié encarna al defensor moderno. Versátil, sólido y creativo, está listo para dar el salto. Su cláusula de 68 millones de dólares es solo el comienzo. Leverkusen, con un proyecto sólido, no lo dejará ir sin pelear.

El mercado de verano será decisivo. Mientras, Hincapié sigue brillando en la Bundesliga.