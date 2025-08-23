Bayer Leverkusen inició la temporada 2025/26 de la Bundesliga con una derrota 2-1 frente a TSG Hoffenheim, el 23 de agosto de 2025. El partido, disputado en el BayArena, marcó el debut oficial de Erik ten Hag como entrenador. A pesar del resultado, el defensor ecuatoriano Piero Hincapié se destacó por su solidez en la zaga.

El encuentro mostró un Leverkusen combativo, pero con problemas para definir. Hoffenheim tomó la ventaja en la primera mitad tras un error defensivo. Aunque Patrik Schick empató para Leverkusen, un segundo gol de Hoffenheim en la segunda parte aseguró su victoria. Piero Hincapié, titular durante los 90 minutos, evitó un marcador más amplio.

Piero Hincapié, pilar en la defensa

Con un promedio de 7.8 según Sofascore, Hincapié demostró su calidad en la línea defensiva. Sus anticipaciones y precisión en pases, con un 91% de acierto en la temporada pasada, fueron cruciales. El ecuatoriano, de 23 años, se consolida como líder en el esquema de ten Hag.

El partido reflejó los desafíos del Leverkusen tras una pretemporada de cambios, con salidas como la de Florian Wirtz. Hincapié formó parte de una línea defensiva junto a Edmond Tapsoba y Jarell Quansah. A pesar de generar oportunidades, la falta de contundencia ofensiva marcó la diferencia.

Hincapié lidera el fondo

Hincapié, con contrato hasta 2029, es considerado intransferible por Leverkusen, a pesar de rumores que lo vinculaban a clubes como Chelsea. Su versatilidad como central y lateral izquierdo fortalece el 3-4-3 de ten Hag. Su desempeño ofrece esperanza en un inicio complicado.

Leverkusen ahora se enfoca en su próximo partido de Bundesliga, buscando corregir errores y sumar puntos. Con Piero Hincapié como pilar defensivo, el equipo aspira a recuperar su mejor nivel en una temporada de altas expectativas, con la meta de clasificar a la Champions League.

La participación de Piero Hincapié, aunque destacada, no aseguró el triunfo de su equipo. Esta siytuación ha generado diversas reacciones, entre ellas se encuentra de del periodista deportivo Sebastián Decker. “Quizás a la larga me equivoque, pero necesito que Piero Hincapié huya del Bayer Leverkusen de ten Hag”, escribió el comunicador en su cuenta de la red social X.