Manta
Sociedad

Pescadores rescatan a ballena jorobada y su cría enredadas en una red de pesca en Manta

Un grupo de pescadores rescató a una ballena jorobada y su cría atrapadas en una red de pesca. La acción sucedió frente al puerto de Manta, un acto que visibiliza los peligros para la vida marina.
Pescadores rescatan a ballena jorobada y su cría enredadas en una red de pesca en Manta
En un video difundido en redes sociales, se observa el instante en que quitan las redes.
Pescadores rescatan a ballena jorobada y su cría enredadas en una red de pesca en Manta
En un video difundido en redes sociales, se observa el instante en que quitan las redes.

Un grupo de pescadores en Manta, provincia de Manabí, rescató a una ballena jorobada y su cría. Los cetáceos quedaron atrapados en una red de pesca frente a la rada del Puerto de Manta. El suceso ocurrió el martes, 26 de agosto, y fue posible gracias a una alerta temprana.

Un pescador recibió un aviso de un colega sobre el cetáceo en apuros. Él y otros pescadores acudieron al lugar para liberar a los animales. En un vídeo difundido en redes sociales, se observa el instante en que quitan las redes. Los pescadores liberaron a los cetáceos tras un arduo esfuerzo.

Protocolo de rescate en acción

La Armada del Ecuador, la Capitanía del Puerto de Manta y el Ministerio del Ambiente activaron un protocolo de rescate. Lo hicieron tras recibir una alerta sobre los cetáceos atrapados. El protocolo busca garantizar la seguridad de los animales.

Durante más de cuatro horas, equipos de Guardacostas Centro y técnicos de áreas protegidas patrullaron la zona. Los expertos de Pacoche y Machalilla buscaron otros cetáceos enredados, aunque no encontraron más. Confirmaron, eso sí, la presencia de grupos de ballenas jorobadas.

Un llamado urgente a la conservación

Los pescadores que realizaron el rescate hicieron un llamado urgente a sus colegas. “No arrojen redes al mar, afectan a los animales”, fue su mensaje. Esta acción destaca la importancia de prácticas de pesca responsables.

En Manta, las ballenas jorobadas son comunes durante la temporada de migración. Su presencia atrae a turistas y amantes de la vida silvestre. Sin embargo, la contaminación y las redes abandonadas amenazan su supervivencia. Este tipo de incidentes subraya la necesidad de proteger el hábitat marino.

Pescadores rescatan a ballena jorobada y su cría enredadas en una red de pesca en Manta
La Armada del Ecuador, la Capitanía del Puerto de Manta y el Ministerio del Ambiente activaron un protocolo de rescate.

