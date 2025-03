Compártelo con tus amigos:

Una tormenta lo alejó de su ruta y lo lanzó al olvido. Después de 95 días en alta mar, Máximo Napa, pescador peruano, fue rescatado, alimentado solo por su fe, su instinto de supervivencia y animales que nunca pensó comer.

El 7 de diciembre de 2024, Máximo Napa Castro, un pescador peruano de 61 años, partió desde Marcona, en la costa sur de Perú, con la esperanza de una travesía tranquila de pesca. Sin embargo, un torbellino de tormentas lo empujó al olvido, hasta ser rescatado el 11 de marzo de 2025, tras 95 días perdido en el vasto océano Pacífico. Alimentado por su fuerza de voluntad y lo que el mar le ofreció, Napa resistió a base de tortugas, aves y hasta cucarachas. Su historia, que recuerda a la novelada en “El viejo y el mar”, es un testimonio de la lucha por la vida.

La tragedia en alta mar

Máximo Napa Castro jamás imaginó que una tormenta lo arrastraría tan lejos de la costa, perdiéndose en la vasta extensión del océano, sin más compañía que su propia voluntad de sobrevivir.

En ese espacio infinito de agua salada, donde la vista del horizonte se funde con el cielo, el pescador quedó aislado, completamente alejado de la ruta. A pesar de las intensas búsquedas realizadas por su familia y autoridades marítimas, la vastedad del océano hizo que el pescador pareciera un punto diminuto en el mapa, invisible incluso para los patrullajes más exhaustivos.

El día a día de la supervivencia del pescador

En sus primeros días de naufragio, Napa luchó por mantenerse a flote. Los víveres de su bote se agotaron rápidamente, lo que lo obligó a recurrir a lo que el mar y el cielo le ofrecían. “A veces, un pescado subía al bote y eso me lo comía. El ave, que no sé cuál es, pero me lo comí. Unas cuantas cucarachas por mi bote y les dije ‘piña (mala suerte), usted pagan pato“, relató Napa con el tono de quien ha visto lo imposible convertirse en una necesidad para subsistir.

La carne de tortuga se convirtió en su principal fuente de alimento. La caza de aves marinas y los insectos le brindaron algo de sustancia para mantener la vida, pero la sed y el hambre hicieron que los días fueran cada vez más largos y desesperantes. Su bote se convirtió en una prisión flotante. En los últimos días, Napa perdió toda esperanza de encontrar tierra, y solo sus pensamientos en su familia lo mantenían con vida.

La distancia de la desesperación

El océano Pacífico, con su inmensa extensión, se desplegó ante Napa como una barrera insuperable. 558 millas náuticas, unos 1,000 kilómetros, separaban a Napa de las costas de Perú cuando fue encontrado. Para ponerlo en perspectiva, esta distancia equivale a un recorrido que en Ecuador iría desde Portoviejo hasta Guayaquil por cinco veces o viajar desde la capital de Manabí hasta Trujillo, en Perú o a Cali en Colombia. Si el punto de Partida fuera Manta, equivaldría a ir desde el Puerto hasta la Isla Santa Cruz en Galápagos. En el océano, esta distancia parecía no tener fin.

La amplitud del océano Pacífico es tal que, incluso con tecnología avanzada, es un desafío rastrear a alguien en esa magnitud. El Pacífico ocupa una tercera parte de la superficie terrestre, y su inmensidad se convirtió en un enemigo para el pescador, quien luchó contra los elementos y su propio cuerpo durante 95 días, con la esperanza de que alguien lo encontrara.

Un milagro en el mar

Finalmente, el 11 de marzo de 2025, tras más de tres meses de incertidumbre, el milagro ocurrió. Un barco pesquero ecuatoriano lo avistó a la deriva. El pescador peruano estaba casi sin fuerzas para seguir adelante. Napa fue rescatado, pero el impacto de ese encuentro se quedó grabado para siempre en su memoria.

La noticia de la salvación del pescador recorrió el mundo, pero para Napa, el verdadero alivio llegó cuando pudo ver a su familia a través de una llamada virtual. En un video que captó el momento, se escucharon las voces entrecortadas de su madre y otros familiares, quienes no pudieron contener las lágrimas. “Mi vida, mi vida, hijito de mi vida, hijo, papacito lindo… Gracias a Dios que estás con nosotros”, fueron algunas de las frases que inundaron de emoción al pescador.

El pescador y su regreso a casa

El viaje de regreso a casa del pescador no fue solo un trayecto físico. Napa, con el rostro demacrado pero la mirada llena de esperanza, regresaba a la familia que había dejado atrás, incluyendo a una nieta. La imagen de ella creció en su mente durante su tiempo en alta mar, y esa esperanza fue su salvación.

En una entrevista posterior, Napa confesó: “Pensaba en ella todos los días. Mi madre, mis hijos, esa era mi motivación para seguir viviendo. Pensaba que no me podía ir sin verlos nuevamente”.

Hoy, la historia de este pescador se convierte en un testimonio de resistencia humana frente a la adversidad, de cómo la voluntad de sobrevivir puede llevar a un hombre a enfrentar lo imposible. El océano, que parece una barrera insuperable, fue solo una prueba más de la increíble capacidad de lucha del ser humano.