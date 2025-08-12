Pervis Estupiñán se muestra orgulloso al ser el primer ecuatoriano en la historia del AC Milan

El lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán fue presentado este 12 de agosto de 2025 en Milán, Italia, como nuevo jugador del AC Milan, convirtiéndose en el primer ecuatoriano en la historia del club, con el objetivo de destacar en la Serie A y competiciones europeas.

En su presentación oficial en Casa Milán, Estupiñán expresó su orgullo por ser el primer ecuatoriano en vestir la camiseta del AC Milan. “El Milan es un club conocido en todas partes, no solo en mi país. Me enorgullece ser el primero, me motiva a hacer historia”, declaró el defensor de 27 años durante la rueda de prensa.

El jugador, proveniente del Brighton & Hove Albion, firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2030 por una transferencia de 19,8 millones de dólares más $2,3 millones en bonos, según reportes de medios especializados. Estupiñán, quien ya disputó amistosos de pretemporada, afirmó estar en óptimas condiciones físicas: “Me siento bien, en buena forma y físicamente listo, tengo muchas ganas de jugar en el San Siro”.

Estupiñán destacó el apoyo de la afición ecuatoriana y milanista: “Muchos me han escrito diciendo que siempre han sido aficionados del Milan, varios que viven en Milán vendrán a animarme”. Su llegada al club italiano marca un hito, ya que reemplaza al francés Theo Hernández, quien dejó el club tras seis temporadas para unirse al Al-Hilal.

Trayectoria y experiencia previa

Nacido el 21 de enero de 1998 en Esmeraldas, Ecuador, Estupiñán inició su carrera en las formativas de LDU Quito, debutando en el primer equipo en 2015. En 2016, fue fichado por Udinese (Italia), pero fue cedido a clubes como Granada, Almería, Mallorca y Osasuna en España. En 2020, se unió al Villarreal, donde ganó la Europa League 2020/21. Su etapa más destacada fue con el Brighton, donde jugó 104 partidos, anotó 5 goles y registró 14 asistencias entre 2022 y 2025.

Con la selección de Ecuador, Estupiñán ha disputado 48 partidos y marcado 4 goles desde su debut en 2019, consolidándose como un referente. Su versatilidad como lateral izquierdo y su capacidad ofensiva lo convierten en un refuerzo clave para el esquema de Massimiliano Allegri, técnico del AC Milan.

Rol táctico y expectativas

El ecuatoriano detalló su versatilidad táctica: “Me gusta hablar con los centrocampistas y atacantes. Si jugamos con cuatro, puedo avanzar y conectar con los delanteros, pero también puedo jugar con una defensa de tres”. Sobre su relación con Allegri, comentó: “El primer contacto fue muy agradable, sabe bromear, pero es muy serio a la hora de trabajar. Quiere ganar y me gusta su actitud”.

Estupiñán asumirá el número 2, previamente usado por la leyenda brasileña Cafú. “Llevar el número 2 es un orgullo, una motivación para mejorar. Lo elegí por las palabras motivadoras de Cafú sobre mí”, afirmó. Este número también fue utilizado por otros jugadores destacados como Davide Calabria.

Metas en el AC Milan

El lateral expresó su deseo de dejar una marca duradera: “Mi objetivo es quedarme en este club mucho tiempo. Quiero hacer historia, aportando goles y asistencias”. Estupiñán también destacó la importancia de la afición: “Es maravilloso ver a tanta gente vistiendo la camiseta del AC Milan. Quiero que estén contentos y satisfechos”.

El AC Milan competirá en la Serie A, la Copa Italia y la UEFA Champions League en la temporada 2025/2026, y Estupiñán subrayó la ambición del equipo: “Jugamos en tres competiciones y el objetivo es ganarlas todas”. Su debut oficial podría darse el 17 de agosto de 2025, en el inicio de la Serie A contra el Torino, según el calendario oficial.

AC Milan un club con historia y títulos

El AC Milan, uno de los clubes más laureados de Italia con 7 títulos de la Champions League, busca recuperar protagonismo en la Serie A tras finalizar segundo en la temporada 2024/2025. La incorporación de Estupiñán, junto a otros fichajes como Samuele Ricci, Luka Modric y Pietro Terracciano, refuerza al equipo de Allegri, quien regresó al club en 2024.