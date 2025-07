Pervis Estupiñán inicia su etapa en el AC Milan con entrenamientos bajo la lluvia

Pervis Estupiñán, defensor ecuatoriano de 27 años, inició sus entrenamientos este viernes con el AC Milan, bajo lluvia y frío, tras firmar contrato hasta el 30 de junio de 2030. El club italiano confirmó su fichaje el jueves y le asignó el número 2, anteriormente usado por el histórico brasileño Cafú, en un movimiento que busca fortalecer la defensa de los rossoneros para la nueva temporada.

Un debut bajo lluvia y presión

Las primeras imágenes de Pervis Estupiñán con la camiseta del AC Milan en un entrenamiento ya recorren las redes. El lateral izquierdo apareció en la sesión de este viernes luciendo el uniforme negro con detalles rojos, en una práctica marcada por la lluvia y el frío. Massimiliano Allegri, nuevo entrenador del conjunto rossonero, siguió de cerca los movimientos del jugador.

El fichaje fue anunciado oficialmente el jueves mediante un comunicado del club italiano, que destacó la experiencia y versatilidad del ex jugador del Brighton. Estupiñán firmó un vínculo que lo une con el club de San Siro hasta mediados de 2030, en lo que representa su primer paso en la Serie A italiana.

Con el dorsal número 2 en su espalda, Estupiñán asume una responsabilidad simbólica: ese número lo usó Cafú, uno de los mejores laterales derechos de la historia, entre 2003 y 2008. La decisión generó reacciones divididas entre los hinchas, aunque muchos esperan que el ecuatoriano esté a la altura del desafío.

Las palabras de Pervis Estupiñán

El lateral ecuatoriano que es parte de la defensa de la selección de Ecuador expresó su entusiasmo tras ser presentado oficialmente. “Estoy muy contento, muy emocionado porque he cumplido un sueño que tenía desde niño de estar en un equipo muy grande”, declaró. También dijo que llega con “ganas de empezar y hacer las cosas bien”, reflejando su motivación por iniciar esta nueva etapa en su carrera.

Sobre el momento en que recibió la noticia, Estupiñán reveló que no dudó en aceptar la propuesta. “Cuando mi agente me dijo del interés por mí, le contesté que me parecía una buena idea porque es un equipo muy grande. Cuando llega una oferta del Milan, solo lo único que te da es ganas de prestar atención”, concluyó con emoción.

El contexto que recibe a Estupiñán no es el más relajado. El Milan viene de una temporada decepcionante, donde no logró clasificar a torneos europeos y fue ampliamente cuestionado por su irregularidad. Con siete Copas de Europa en su historia, el club rossonero busca recuperar protagonismo en el plano nacional y volver a las competiciones europeas.