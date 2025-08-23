Pervis Estupiñán debuta en la Serie A con Milan frente a Cremonese

AC Milan, con el ecuatoriano Pervis Estupiñán, abre la Serie A 2025/26 este sábado 23 de agosto a las 13h45 en el Estadio San Siro, Milán, enfrentando al recién ascendido Cremonese, con el objetivo de iniciar con victoria una temporada de reconstrucción bajo la dirección de Massimiliano Allegri.

Los Rossoneri, liderados por Allegri en su segunda etapa como entrenador, buscan recuperar su lugar entre los primeros puestos tras una decepcionante 8ª posición en la temporada 2024/25. Cremonese, por su parte, regresa a la máxima categoría tras ganar los playoffs de la Serie B y, bajo la dirección de Davide Nicola, aspira a consolidarse en la élite.

Debut liguero de Estupiñán

El encuentro marca el debut liguero de Pervis Estupiñán, el primer ecuatoriano en jugar con el Milan, quien ya disputó los 90 minutos en la victoria 2-0 ante Bari por la Copa Italia el pasado 17 de agosto. En ese partido, Estupiñán registró un 88% de precisión en pases, ganó 4 de 7 duelos, completó 2 barridas y logró 1 intercepción, mostrando solidez como lateral izquierdo. El Milan avanzó a la segunda ronda de la Copa Italia, donde enfrentará a Lecce el 25 de septiembre.

Ambos equipos llegan con alineaciones renovadas. Milan cuenta con incorporaciones como Luka Modrić, Samuele Ricci, Ardon Jashari y el propio Estupiñán, mientras que Cremonese suma a Antonio Sanabria y Jari Vandeputte para reforzar su ataque. El partido será transmitido en Sudamérica por ESPN y Disney+.

Alineaciones probables y contexto táctico

El AC Milan alinearía en un esquema 4-3-3 con: Mike Maignan en el arco; Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic y Pervis Estupiñán en defensa; Luka Modrić, Youssouf Fofana y Samuele Ricci en el mediocampo; Alexis Saelemaekers, Santiago Giménez y Christian Pulisic en ataque.

Rafael Leão, lesionado en la pantorrilla, será baja, lo que abre la puerta a Giménez como titular junto a Pulisic, quien suma 33 goles y 20 asistencias en 100 partidos con el club.

Cremonese formaría en un 4-4-2 con: Emil Audero en la portería; Filippo Terracciano, Federico Baschirotto, Matteo Bianchetti y Giuseppe Pezzella en defensa; Alessio Zerbin, Alberto Grassi, Michele Collocolo y Jari Vandeputte en el mediocampo; Federico Bonazzoli y Manuel De Luca en ataque.

Las suspensiones de Tommaso Barbieri, Mattia Valoti y Franco Vázquez limitan las opciones de Nicola, quien apuesta por la solidez defensiva y los contragolpes liderados por Vandeputte, con 28 asistencias desde la temporada 2023/24.

Historial y pretemporada de Milan

Milan y Cremonese se han enfrentado 29 veces en todas las competiciones, con 17 victorias para los Rossoneri, 6 empates y 6 derrotas. En su último encuentro en San Siro, en la Serie A 2022/23, empataron 1-1, con un gol tardío de Junior Messias para Milan.

La pretemporada del Milan incluyó una goleada 5-0 ante Perth Glory y una derrota 2-1 ante Chelsea, mientras que Cremonese, tras su pretemporada en Livigno, perdió 2-1 ante Trento en la Copa Italia.

Contexto de la Serie A 2025/26

La Serie A 2025/26, que comenzó el 23 de agosto, consta de 38 jornadas y finalizará el 31 de mayo de 2026. Milan, con 7 títulos de la competición, busca volver al top 4 tras un 2024/25 sin clasificación europea. Cremonese, con solo 5 temporadas en la primera división desde 1996, enfrenta el desafío de mantenerse en la categoría. Este duelo inaugural será arbitrado por Giuseppe Collu, con Daniele Doveri en el VAR.

Expectativas para el debut

El partido promete un choque de estilos: el Milan, con su nuevo proyecto, buscará dominar la posesión, mientras que Cremonese apostará por la organización defensiva. La presencia de Estupiñán y Modrić genera expectativa entre los hinchas.