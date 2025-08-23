Pervis Estupiñán debuta con golazo asistido: ¿Qué pasó en el Milan?

El 23 de agosto de 2025, el ecuatoriano Pervis Estupiñán logró su primera asistencia con AC Milan en San Siro, Milán, durante la derrota 2-1 ante Cremonese, para consolidarse como titular en la Serie A.

Debut liguero con asistencia

El lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán, de 27 años, debutó en la Serie A 2025/26 con AC Milan el 23 de agosto de 2025, enfrentando a Cremonese en el Estadio San Siro. En los 45 minutos que jugó, Estupiñán destacó al enviar un centro preciso al segundo palo, que permitió al serbio Strahinja Pavlović anotar el gol del empate parcial 1-1 en el minuto 42. Sin embargo, fue reemplazado en el segundo tiempo por Álex Jiménez, según decisión del técnico Massimiliano Allegri.

El encuentro, correspondiente a la segunda fecha de la Serie A, terminó con una derrota 2-1 para el AC Milan. Cremonese se adelantó con un gol de Federico Baschirotto y, tras el empate de Pavlović, Federico Bonazzoli marcó el tanto decisivo en el segundo tiempo.

Estupiñán, fichado el 24 de julio de 2025 desde Brighton & Hove Albion por USD 17 millones más USD 2 millones en variables, se ha adaptado rápidamente al esquema de Allegri, quien lo utiliza como volante por izquierda para potenciar el ataque.

Trayectoria y contexto en el Milan

Pervis Estupiñán, nacido en Esmeraldas, Ecuador, llegó al AC Milan como reemplazo de Theo Hernández, transferido a Al-Hilal. Antes de su debut liguero, el ecuatoriano jugó los 90 minutos en la victoria 2-0 ante Bari por la Copa Italia el 17 de agosto de 2025, donde registró un 88% de precisión en pases, ganó 4 de 7 duelos y completó 2 barridas.

Con 48 partidos y 4 goles con la selección de Ecuador, Estupiñán acumula experiencia en ligas como La Liga, Premier League y ahora la Serie A. Su traspaso al Milan, por un contrato hasta el 30 de junio de 2030, lo convierte en el primer ecuatoriano en jugar para el club rossonero.

Próximos desafíos

El AC Milan, tras un decepcionante octavo puesto en la Serie A 2024/25, busca recuperar protagonismo con refuerzos como Luka Modrić, Samuele Ricci y Estupiñán. El próximo partido será contra Lecce el 29 de agosto de 2025, donde el ecuatoriano podría consolidar su rol titular. La Serie A 2025/26, que finaliza el 31 de mayo de 2026, será clave para evaluar su impacto.