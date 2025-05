Periodistas de Ecuador: La selección “está detonada por dentro y por fuera” y “va a terminar muy mal este proceso”.

A una semana de enfrentar a Brasil en Guayaquil, varios periodistas deportivos vuelven a cuestionar las decisiones del técnico argentino Sebastián Beccacece, en La Tri.

El llamado de jugadores lesionados y de futbolistas que no juegan sobre los que están activos prende «fuego» y reactiva el recuerdo del llamado al juvenil Darwin Guagua. En sus palabras, la selección “está detonada por dentro y por fuera” y el proceso “va a terminar muy mal”.

Críticas duras para el entrenador de La Tri

Los micrófonos en Ecuador estallaron. Durante espacios de análisis y comentarios deportivos, figuras del periodismo local expresaron su creciente preocupación por el rumbo de la Tri.

Stéffano Dueñas, periodista deportivo, cuestionó con firmeza el criterio del técnico. “Creo que el crédito de él de mover piezas arriesgadas, para mí, con el tema Guagua, se le fumaron todas”, declaró. Su crítica apuntó directamente a la falta de coherencia en las decisiones técnicas, y advirtió: “Cuando juega la carta Guagua, la gente dice: ‘vamos a ver tu apuesta’. Le fue como le fue, y yo creo que la gente no va a tolerar. A la mínima que se equivoque, lo van a cuestionar”.

El recuerdo hace referencia a la convocatoria y alineación del jugador juvenil Darwin Guagua en el partido contra Chile. Guagua no es titular en su equipo y no ha destacado en primera categoría. En su momento se habló de «manoseo a la selección» y de la inconformidad de clubes y futbolistas ecuatorianos por lo ocurrido.

Junto a él, Santiago Bucaram, también analista deportivo, se mostró decepcionado tras haber apoyado inicialmente al técnico argentino. “Yo era un creyente y defensor de Beccacece hasta el caso Guagua. Yo sí creo que allí, algo se rompió. Me mostró incongruencia. Yo dije: aquí no puedo defender esto”.

“Esto va a terminar muy mal”

El panorama para el seleccionador argentino no mejora con las opiniones de otros comunicadores. Eduardo Erazo fue tajante al afirmar: “Va a terminar muy mal este proceso”. El periodista consideró que el mínimo para tener una buena participación es llegar a octavos de final en el Mundial 2026. Si no lo logra, sentenció, “va a ser recordado como un desastre”.

“Va a estar desempleado al día siguiente”, remató Erazo, señalando que lo único que quedará en la memoria colectiva será “que hizo estas cositas, estos muñequeos, que fue el que metió a Guagua, el que hizo esto de acá…”.

Carlos Arguello, por su parte, cree que la situación ya es irreversible con Sebastián Beccacece: “Él se dilapidó la confianza con la prensa. No tiene nada de crédito”, señaló, y agregó: “Esta es una selección que está detonada por dentro y por fuera”.

Una convocatoria cuestionada y un entorno cargado

En medio de estas críticas, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció la lista de 28 convocados para los partidos ante Brasil (5 de junio) y Perú (10 de junio). Entre los nombres resaltan los arqueros Galíndez, Ramírez, Cabezas y Valle, un número que llamó la atención. ¿Cuatro arqueros y Ramirez, de bajo rendimiento entre ellos?. Más de uno cuestionó estos detalles.

También fueron incluidos jugadores como Enner Valencia, Leonardo Campana y Gonzalo Plata, todos delanteros y todos con molestias físicas. Los periodistas cuestionan que se deje futbolistas que están activos y rindiendo.

Tampoco fue citado Jeremy Sarmiento, una omisión que provocó preguntas sobre los criterios del cuerpo técnico. Se podría argumentar que está en un nivel bajo, pero eso, si no hubiera convocado a Kendry Páez que no ha entrado a cancha ni un minuto este año, comentaron casi con unanimidad los analistas deportivos. Peor que convocar a un futbolista que jugó poco, es llamar a uno que no jugó ni un minuto, mencionaron.

Entrenamientos y partidos clave para La Tri

Los entrenamientos ya comenzaron en Guayaquil con los primeros jugadores. El técnico espera tener al plantel completo antes del 2 de junio, fecha límite para preparar el duelo ante Brasil en el estadio Monumental.

La Tri se enfrenta a una doble jornada clave. Con 23 puntos en la tabla de eliminatorias y ubicada en el segundo lugar, una victoria ante Brasil (que suma 21 puntos) podría sellar su clasificación al Mundial 2026. El encuentro será dirigido por el árbitro chileno Piero Maza, y contará con un equipo arbitral completo de Chile, incluyendo VAR.

El segundo compromiso de La Tri en esta doble fecha será ante Perú, el 10 de junio en el estadio Nacional de Lima. La Blanquirroja, en penúltimo lugar con 10 puntos. (15)