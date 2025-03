Compártelo con tus amigos:

Un periodista ecuatoriano fue víctima de un robo en Santiago, Chile, durante la cobertura de un evento en el Palacio de la Moneda. Su pasaporte y documentos importantes fueron sustraídos.

El periodista deportivo guayaquileño Nelson Pacheco Escobar denunció un robo en Santiago de Chile mientras realizaba una cobertura en el Palacio de la Moneda. En el incidente, ocurrido el día de hoy, un ladrón sustrajo su pasaporte, cédula y otros documentos esenciales. Este suceso ha dejado sorprendidos a los testigos, quienes mencionan la fuerte presencia policial en la zona.

Robo en zona segura

El robo se produjo mientras Nelson Pacheco Escobar y sus colegas se encontraban grabando un reportaje en el Palacio de la Moneda de Santiago. Los periodistas acudieron a Chile para cubrir el partido entre la Roja y la selección de Ecuador por las eliminatorias mundialista.

Durante un descuido, cuando estaban grabando un video, el periodista dejó su bolso junto a otras maletas. En ese momento, un hombre se acercó y aprovechó la oportunidad para sustraer el bolso que contenía una cámara, dos micrófonos y, lo más importante, los documentos esenciales de Pacheco: su pasaporte, cédula y billetera.

“Lo más importante son mis papeles, el pasaporte y mi billetera donde está mi cédula para poder viajar”, expresó Pacheco. El comunicador había planeado regresar a Ecuador la mañana siguiente, a las 5:00 a.m. “Se supone que estamos acá en un lugar seguro, en el centro de Santiago. No esperaba este momento” y si de ser posible, los colegas ecuatorianos, prensa chilena, amigos chilenos, que puedan compartir”, manifestó y agregó que “lo material se recupera, pero lo que más me importa son mis papeles”, añadió el periodista afectado.

Reacción de testigo de robo a periodista ecuatoriano en Chile

El periodista Pedro Aníbal Fernández, de Manabí, quien fue testigo del robo, se mostró sorprendido por la situación. “Primero que me sorprende habiendo tantos carabineros acá. Usted hace cualquier situación y los carabineros están sobre usted y en una plaza donde llegan muchos turistas que le roben”, comentó Fernández.

Por su parte, Nicolás Rivera, reportero deportivo de Guayaquil, compartió sus impresiones del suceso: “Estábamos entre un grupo de ecuatorianos y, bueno, lamentablemente pasa esto. Pensé que Chile era seguro y más que nada este tema es como que también afuera del Palacio de Carondelet te roben cuando hay toda seguridad”, dijo Rivera, reflejando el desconcierto generalizado entre los testigos.

Aumento de robos en Santiago

Este robo en un área de alta seguridad como el Palacio de la Moneda resalta una creciente preocupación por la seguridad pública en Santiago. Según los últimos reportes de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), la violencia y los robos en la Región Metropolitana han aumentado. La encuesta de 2023 reveló que un 5,5% de los hogares en la capital chilena fueron víctimas de hurtos, categoría que incluye robos de pertenencias personales en espacios públicos. A pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad, los ciudadanos continúan reportando la frecuencia de estos delitos, como el caso que afectó a Pacheco.