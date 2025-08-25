COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
Insólito

“Perdóname, pero te tengo que robar”; el insólito robo que quedó registrado por cámaras de seguridad

Un hombre robó una heladería en Mar del Plata sin usar violencia, pidió disculpas a la empleada y le ofreció agua para calmarse antes de huir.
3 minutos de lectura
Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Un insólito robo ocurrió en una heladería de Mar del Plata, Argentina, donde un delincuente ingresó al local, se acercó a la caja registradora, pidió disculpas a la empleada y sustrajo el dinero en efectivo sin utilizar ningún tipo de violencia. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

El robo en la heladería y la secuencia registrada en video

El hecho sucedió la semana pasada en una heladería marplatense cuyo nombre no fue divulgado por las autoridades. Según el testimonio del dueño del local a un medio local, el delincuente entró de manera tranquila y sin levantar sospechas, como si fuera un cliente habitual.

En el video de seguridad se observa al hombre aproximarse al mostrador y decirle a la empleada, visiblemente nerviosa: “Tranquilizate, tomá un vaso de agua, te tengo que robar”. Acto seguido, el sujeto accede a la caja registradora y se lleva el dinero en efectivo disponible.

En ningún momento se mostró armado ni amenazó físicamente a la trabajadora de la heladería, lo que descarta el uso de violencia directa durante el robo, aunque el acto configura igualmente un delito penal.

Reacciones del dueño y la comunidad local

“El flaco le pide disculpas cuando le roba, y después le dice: ‘tranquilízate’”, relató el dueño del establecimiento, aún sorprendido por lo que definió como un robo “fuera de lo común”. Según detalló, la empleada se encuentra bien físicamente, aunque quedó afectada emocionalmente por la experiencia.

En redes sociales, donde se viralizó la grabación del incidente, no tardaron en aparecer múltiples reacciones. Algunos usuarios comentaron que el ladrón “no parecía peligroso, sino desesperado”. Otro mensaje que se volvió popular decía: “Así se ve alguien que se vio obligado a hacerlo, una lástima”.

A pesar del tono pacífico del asalto en la heladería, el hecho generó preocupación entre comerciantes de la zona, que piden mayor presencia policial para evitar este tipo de delitos, aún si no son violentos.

Situación actual del caso y búsqueda del sospechoso

Según informó el medio local, hasta el momento no hay detenidos por este episodio. Las autoridades no han comunicado avances en la identificación o localización del sospechoso, aunque se presume que la grabación de las cámaras podría ser clave para su reconocimiento.

El caso está siendo investigado por la Comisaría Novena de Mar del Plata, y se enmarca como un robo simple, de acuerdo con el Código Penal argentino, dado que no hubo armas ni violencia física, aunque el contexto sigue siendo considerado un acto delictivo.

La policía solicita a cualquier persona que pueda aportar información sobre la identidad del implicado que se comunique con las autoridades locales.

Un insólito robo en una heladería

El robo cometido sin violencia en la heladería de Mar del Plata se ha viralizado por su tono inusualmente calmo y la actitud del delincuente, pero no por ello deja de ser una infracción grave ante la ley. La policía continúa trabajando para identificar y detener al autor, mientras la comunidad reflexiona sobre los límites de la empatía y la necesidad de justicia.

Noticias en la web

