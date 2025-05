Pepe Reina anuncia su retiro del fútbol profesional a los 42 años

El portero español Pepe Reina anunció su retiro del fútbol profesional a los 42 años en Como, Italia. Lo hace tras 26 temporadas en clubes como Barcelona, Liverpool y Como.

Reina, campeón del Mundo y doble campeón de Europa con la selección española, confirmó su retiro este lunes del fútbol profesional. “Se acaba una carrera muy bonita, una vida muy completa, me siento muy afortunado de lo que he vivido. Han sido muchos años, no me lo esperaba, pero creo que ha llegado el momento y me apetece cerrarlo aquí”, afirmó.

Reina, formado en La Masia e hijo del exarquero Miguel Reina, debutó con el FC Barcelona en diciembre de 2000 bajo la dirección de Llorenç Serra Ferrer.

Reina con selección de España

El experimentado golero, internacional con España en 36 ocasiones, fue parte clave de la selección durante su etapa dorada, conquistando el Mundial de Sudáfrica 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012. Su trayectoria abarca 10 clubes en cuatro ligas europeas: LaLiga, Premier League, Bundesliga y Serie A. Entre sus equipos están Barcelona, Villarreal, Liverpool (2005-2013), Bayern Múnich, Nápoles, AC Milan, Aston Villa, Lazio, Villarreal (segunda etapa) y Como, su último club en la Serie A 2024-2025.

Trayectoria en clubes

El guardameta destacó especialmente en Liverpool, donde jugó ocho temporadas, disputando 394 partidos y ganando la FA Cup 2006, la Copa de la Liga 2012 y la Supercopa de Europa 2005.

En Nápoles, entre 2013 y 2018, acumuló 171 partidos y se convirtió en un referente, mientras que en Bayern Múnich (2014-2015) fue suplente de Manuel Neuer, ganando la Bundesliga. Como, ascendido a la Serie A en 2024, Reina jugó 12 partidos en la temporada 2024-2025, según datos de Sofascore, con un promedio de 1.3 atajadas por partido.

En LaLiga, Reina defendió los arcos de Barcelona (2000-2002) y Villarreal (2002-2005 y 2022-2023), sumando 156 partidos en la competición. En Serie A, además de Como y Nápoles, jugó en AC Milan (2018-2020) y Lazio (2020-2022). Su paso por Aston Villa (2020) en la Premier League fue breve, con 12 encuentros.

El retiro de un campeón del Mundo

Pepe Reina, de 42 años, decidió retirarse tras una temporada con Como, que ocupa la décima posición en la Serie A con 49 puntos tras 37 jornadas. El club italiano, le ofreció un rol en el cuerpo técnico, pero Reina no ha confirmado sus planes futuros. Su último partido fue un empate 1-1 ante Hellas Verona.

Legado en la selección

Con La Roja, Reina formó parte del núcleo histórico junto a Iker Casillas y David de Gea, siendo reconocido por su liderazgo y compañerismo. Aunque fue suplente en los grandes torneos, disputó 36 partidos internacionales, incluyendo 9 clasificatorios para Mundiales y Eurocopas, según datos de la RFEF.