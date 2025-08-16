Nuevo servicio en línea permitirá a jubilados verificar información sobre el pago de pensiones y montepío

Los jubilados y beneficiarios de montepío podrán consultar en internet los comunicados sobre pagos y trámites emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), gracias a un nuevo buzón electrónico disponible en su página web.

La herramienta busca centralizar y agilizar el acceso a información oficial, en un contexto donde los adultos mayores enfrentan constantes problemas de desinformación, se informó. El sistema almacenará mensajes por un máximo de 60 días y notificará a cada usuario cuando exista una nueva comunicación.

Nuevo espacio digital para jubilados

El servicio, denominado ‘Buzón Electrónico del Pensionista’, está dirigido a quienes reciben pensiones por jubilación, discapacidad, invalidez o montepío. Allí se publicarán comunicados actualizados provenientes de la Dirección del Sistema de Pensiones.

Ángel García Mieles, director provincial del IESS en Manabí, señaló que esta plataforma “garantiza una comunicación directa con los pensionistas y reduce el riesgo de que circulen noticias falsas” sobre el pago de pensiones y montepíos.

Cómo acceder a la información

El ingreso al buzón se realiza en la página oficial www.iess.gob.ec, dentro de la sección “Trámites virtuales” y la pestaña “Pensionistas”. El procedimiento es el siguiente:

Seleccionar “buzón electrónico del pensionista”.

Ingresar número de cédula y clave personal .

Revisar la alerta que notifica un nuevo mensaje.

Entrar en “consultar notificaciones” y abrir el contenido con el ícono de la lupa.

Manabí: más de 44 mil beneficiarios

En Manabí, el IESS registra 44.658 pensionistas que reciben pagos por jubilación o montepío.

Entre enero y julio de 2025, se desembolsaron USD 215’013.874,40 en la provincia para cumplir con estas obligaciones.

El volumen de beneficiarios y montos desembolsados muestra la importancia de contar con canales oficiales y seguros que eviten confusiones sobre fechas de pago o requisitos, se recalca desde la institución.

Contexto y necesidad de la herramienta

En los últimos años, los adultos mayores han sido blanco frecuente de cadenas falsas en redes sociales y mensajes no oficiales sobre cambios en el calendario de pagos o supuestos ajustes en beneficios.

La digitalización de este canal apunta a reducir ese riesgo, aunque expertos señalan que la efectividad dependerá de campañas de difusión que enseñen a los pensionistas a usar la plataforma.

Con la puesta en marcha del Buzón Electrónico del Pensionista, el acceso a información oficial se espera que sea más rápido y seguro para miles de jubilados y beneficiarios. Sin embargo, el reto sigue siendo que todos los usuarios, especialmente quienes no están familiarizados con herramientas digitales, puedan utilizarlo sin dificultad.