Penn Badgley confiesa: ¿Por qué no aguanta más a su personaje de la serie ‘You’?

El actor Penn Badgley reveló que estaba agotado de interpretar a Joe Goldberg en la serie You, según una entrevista con Variety. Su descontento con el asesino en serie ficticio surge de la intensidad emocional y la toxicidad del rol.

Penn Badgley, de 38 años, ha dado vida a Joe Goldberg, el carismático pero perturbador protagonista de You, desde 2018. En una entrevista reciente con Variety, el actor confesó: “Ya no podía soportar la rabia, su falsedad y artificialidad”. Su hartazgo refleja el costo psicológico de encarnar a un sociópata obsesionado con el amor, pero incapaz de alcanzarlo.

El rodaje de la quinta y última temporada de You, que se estrena en 2025 en Netflix, marcó un punto de quiebre. “Era un papel que me drenaba”, admitió Badgley.

Badgley no es nuevo en personajes complejos. Como Dan Humphrey en Gossip Girl (Chica Indiscreta), enfrentó críticas por actitudes invasivas, pero Joe, un asesino en serie, lleva la toxicidad a otro nivel. “Dan era un santo comparado con Joe”, bromeó en InStyle en 2020.

Un personaje que divide

Desde el debut de You en Lifetime en 2018, Joe ha sido un imán de controversia. Su encanto seduce a la audiencia, pero sus actos –desde acecho hasta asesinatos– son indefendibles. Badgley siempre ha sido crítico del personaje. En 2019, le dijo a Entertainment Weekly: “Joe no busca amor verdadero, es un sociópata”. Su frustración creció cuando fans romantizaban a Joe. “Es un asesino, no un héroe”, respondió en X a una usuaria en 2019.

En X, @CineLoverUS tuiteó: “Penn odia a Joe, pero lo interpreta tan bien que nos confunde”. Este dilema no es único. Actores como Bryan Cranston (Breaking Bad) también han lidiado con fans que idolatran a villanos como Walter White.

Badgley explicó en Variety que el contraste entre la fachada de Joe y su oscuridad lo agotó. “Su hipocresía era insostenible”, dijo. La quinta temporada, que explora las consecuencias de los crímenes de Joe, intensificó esta tensión.

El desafío de ser Joe

Interpretar a Joe no solo es emocionalmente pesado, sino también físicamente demandante. En 2019, Badgley describió a Vanity Fair una escena donde cortó un cuerpo falso: “Cada cabello era humano, fue inquietante”. Estas experiencias, sumadas a la presión de humanizar a un monstruo, lo desgastaron. “Creía en lo que decía, y eso me rompía”, confesó en la misma entrevista.

En 2023, en The Radio Times Podcast, habló de establecer límites: “Necesitaba protegerme del peso del personaje”. Comparó su experiencia con la de Christian Bale en American Psycho (Psicópata Americano), quien disfrutó el desafío sin encariñarse con Patrick Bateman.