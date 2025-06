¡Peligro en Portoviejo! Baches y montículos amenazan a conductores

Moradores y transportistas de Portoviejo solicitan al municipio intervenir el tramo vial El Guabito-4 Esquinas-Pachinche por baches y montículos de tierra que generan riesgos.

Moradores y transportistas de Portoviejo, Ecuador, reportaron el 17 de junio de 2025 problemas en el tramo vial El Guabito-4 Esquinas-Pachinche, exigiendo al municipio intervención urgente para reparar baches y retirar montículos de tierra que representan un peligro para la circulación.

Riesgos en esta vía de Portoviejo

El tramo vial que conecta el puente El Guabito con la vía 4 Esquinas-Pachinche presenta montículos de tierra en la cuneta junto al río, ocupando parte de la calzada. Según Alfredo Vergara, comerciante y transportista, estos montículos, ubicados en una curva, reducen la visibilidad y aumentan el riesgo de accidentes. Los conductores deben realizar maniobras para evitarlos, lo que incrementa la probabilidad de colisiones.

Además, la vía sufre deterioro por baches causados por aguas residuales que algunos vecinos descargan mediante tuberías. Vergara explicó que estas maniobras para esquivar los baches exponen a los conductores a choques con vehículos en sentido contrario, especialmente de noche.Todavía no he escuchado que haya ocurrido un accidente, pero no demora que pase, advirtió.

Problemas persistentes en Portoviejo

Daniela Montes, moradora del sector, señaló que los baches son un problema recurrente debido a la falta de un sistema de alcantarillado sanitario. Indicó que el municipio realiza intervenciones periódicas, pero el daño regresa por las aguas residuales. Montes también destacó que los montículos de tierra fueron depositados por el municipio hace dos meses para evacuar lodo tras las lluvias, con la promesa de retirarlos temporalmente. Sin embargo, permanecen sin ser esparcidos ni retirados.

Demanda de soluciones definitivas

Los residentes exigen al municipio una solución integral. Montes sugirió que la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario evitaría el deterioro constante de la calzada. Además, pidió que los montículos sean retirados o distribuidos para liberar la vía. Los transportistas, por su parte, solicitan mantenimiento urgente para garantizar la seguridad vial.

Contexto de la vía

Este tramo vial conecta a la carretera Portoviejo – Manta, con la vía 4 Esquinas-Pachinche, y con la vía El Zapallo que se conecta con la carretera Portoviejo – El Rodeo. Por aquí circulan decenas de vehículos de transporte privado y público.

Por esta razón, los transportistas consideran que las autoridades deben priorizar la atención. “No hay que esperar que ocurran accidentes para actuar”, recalcaron varios transportistas.