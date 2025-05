Pedro Vite figura de Vancouver ante el Inter Miami se ilusiona para lograr la Concachampions

Pedro Vite, volante ecuatoriano, que marcó un gol y dio otra asistencia con el Vancouver Whitecaps ante Inter Miami en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025 se muestra feliz por llegar a la final del torneo, en el que se medirá a Cruz Azul, que eliminó a Tigres.

Vancouver Whitecaps , liderado por Vite , se clasificó a la final de la Concachampions tras derrotar 5-1 en el global a Inter Miami de Lionel Messi y Allen Obando, consolidando un hito histórico para el club canadiense.

Histórico pase a la final

Con un contundente 3-1 en el partido de vuelta (global 5-1), Vancouver Whitecaps eliminó a Inter Miami en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf . Pedro Vite , mediocampista ecuatoriano de 23 años , fue figura al anotar un gol y liderar el ataque en el Chase Stadium . “Feliz de poder conseguir este triunfo que nos permite llegar con impulso a la final. Ahora a esperar ese partido”, expresó Vite tras el encuentro.

El rival en la final, programada para el 1 de junio , será Cruz Azul , que venció 2-1 en el global a Tigres UANL . Vancouver buscará su primer título continental, un logro que solo Seattle Sounders (2022) ha alcanzado en la Major League Soccer (MLS).

Elogios a Messi y apoyo a Obando