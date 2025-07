Pedro Pascal y el papel que lo mantuvo a flote cuando casi abandona su carrera

Antes de brillar en series como The Mandalorian o The Last of Us, Pedro Pascal atravesó una prolongada etapa de dificultades económicas y papeles menores en televisión. Fue un pequeño trabajo en la icónica serie Buffy, la cazavampiros el que, según sus propias palabras, le dio un respiro en uno de los momentos más críticos de su vida profesional.

Corría 1999 cuando Pascal participó en el primer episodio de la cuarta temporada de la serie, interpretando a Eddie, un universitario que conoce a Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar) durante su primer día de clases. La escena fue breve, pero significativa: ambos personajes, perdidos en el campus, entablan una conversación y prometen reencontrarse. Sin embargo, Eddie es capturado por vampiros y convertido en uno de ellos, para luego ser derrotado por la protagonista.

Pascal tuvo un camino largo antes de llegar a la fama

Aunque pudiera parecer un rol más, el propio Pascal confesó en una entrevista con Entertainment Tonight que ese trabajo le salvó el día cuando estaba al borde de abandonar su sueño de actuar. “Mi nivel de entrada duró unos 15 años. Cuando tenía menos de 7 dólares en la cuenta, apareció un residual de Buffy y me salvó el día”, recordó. Ese ingreso inesperado, fruto de las regalías por retransmisión del episodio, fue clave para seguir adelante.

Durante años, Pascal se movió entre papeles secundarios en producciones como La Ley y el orden, Tocado por un Ángel y Enfermera Jackie, sin lograr la consolidación que hoy disfruta. Su gran salto llegó en 2014, cuando interpretó a Oberyn Martell en Game of Thrones, papel que lo catapultó a nivel internacional y abrió las puertas a proyectos de alto perfil.

Apoya a la comunidad LGBTQ+ y otras causas sociales

Pero la historia de Pascal no sólo habla de perseverancia en la actuación. Recientemente, se sumó a una causa social significativa al firmar una carta abierta en apoyo a los jóvenes LGBTQ+ en Estados Unidos. Más de 100 celebridades, entre ellas Ariana Grande, Sarah Paulson, Dua Lipa y Daniel Radcliffe, apoyaron esta petición que busca evitar el recorte de fondos federales destinados a servicios de prevención del suicidio y asistencia en crisis para esta población vulnerable.

Pascal, cuya hermana es una mujer trans, ha sido un firme defensor de los derechos LGBTQ+ y no ha dudado en utilizar su plataforma para apoyar causas de inclusión y bienestar mental. Esta nueva acción consolida su imagen como un artista comprometido tanto dentro como fuera de pantalla.

De Eddie a Oberyn, y de ahí a Joel o el Mandaloriano, la carrera de Pedro Pascal es hoy una de las más destacadas de su generación. Pero su historia recuerda que, en ocasiones, un pequeño papel puede hacer la diferencia entre abandonar un sueño o llegar a conquistarlo.