Pedro Ortiz Jr. cuenta cómo conoció a “Kiko” y por qué le “cayó mal desde ese día”

El cómico ecuatoriano Pedro Ortiz Jr. sorprendió en X (antes Twitter) con una anécdota del día que conoció al actor mexicano Carlos Villagrán, quien daba vida a “Kiko” (se escribe ahora así por temas de derecho de autor) en la popular serie “El Chavo del 8”.

A través de un mensaje inicial en la red social, Pedrito Ortiz preguntó a sus más de 136 mil seguidores si querían conocer su historia. “Tengo una foto con Carlos Villagrán… 100 likes y cuento la historia de por qué me cayó mal desde ese día”, escribió junto a la imagen de antaño.

Causa furor con su foto con “Kiko”

La publicación de Ortiz superó rápidamente los 5 mil likes, los 200 repost y las 700 mil visualizaciones. Además, se llenó de comentarios jocosos por parte de los internautas.

“Te quiso contratar de Ñoño?”; “Te confundió con el señor Barriga jajajaja bromita!”; “No es tan difícil de imaginar por qué, mínimo te dijo Ñoño”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación, los mismos que Ortiz tomó con humor. “En serio estoy muriendo de risa con las respuestas”, dijo el cómico y presentador de TV.

La historia de Pedro Ortiz Jr.

Tras la viralización de su tuit, Ortiz contó que conoció a “Kiko” en un restaurante de Buenos Aires, Argentina, por lo que no dudó en abordarlo para pedirle una fotografía. Sin embargo, la respuesta del mexicano lo tomó por sorpresa. “Luego de cenar, y ver que ya se levantó y se iba, lo abordé (no quise hacerlo antes para no molestarlo mientras comía). Con cortesía y cariño le solté un: ‘Señor Villagrán, permítame sacarnos una foto juntos’, a lo que el respondió serio seco y apurado con un ‘No’ y siguió su camino”, empezó contando.

Sin embargo, el ecuatoriano insistió, según dijo en su anécdota. “Caminé detrás y apliqué el ruego ‘No sea así, no sea malito, que le cuesta, anda siiii’ y ahí me miró abriendo mucho los ojos y me dijo en forma seria (no con cachetes inflados ni con voz de Quico): ‘Ay, este Ñoño, si que me salió muy insistente… no’ y volvió a su camino”, reveló Ortiz.

Ante la segunda negativa y ser llamado “Ñoño”, Ortiz dijo que fue más determinante. “Yo vengo del mundo del humor y obvio que la comparación era evidente por ser gordo, así que no me enojé por eso, si no porque estaba decidido a no darme la oportunidad de sacar la foto y no podía darme el lujo de perder esa oportunidad de oro. Entonces con la viada que ambos traíamos lo enganché del brazo y le dije entre dientes con firmeza y mirándolo a los ojos ¡TÓMATE LA FOTO!“, precisó.

Logró la ansiada foto con “Kiko”

Pedro Ortiz Jr. indicó que, ante su presión, “Kiko” terminó accediendo a la fotografía y con un mejor ánimo. “No sé exactamente qué sucedió en él, pero accedió con mejor humor, no sin al final lanzarme un ‘Ahí está tu foto Ñoño, saludos a tu papi el Señor Barriga’. Yo me carcajee con el objetivo cumplido, diciéndole ‘Sí, gracias, Don Carlos que tenga buen show’, me hizo una mueca de desagrado y se fue apurado”, finalizó.

Cabe destacar que Pedro Ortiz Jr. decidió contar este momento de su vida en coincidencia de las polémicas generadas por la serie ‘Sin querer, queriendo’, que narra la vida de Roberto Gómez Bolaños.