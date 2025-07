Pedro Granja cuestiona la castración química propuesta por el presidente Daniel Noboa para violadores

Pedro Granja, excandidato presidencial y crimonólogo de la Universidad de Bologna (Italia), cuestionó duramente la reciente propuesta del presidente ecuatoriano Daniel Noboa sobre la castración química para personas condenadas por el delito de violación. Esta iniciativa busca proteger a la niñez y adolescencia ecuatoriana, según el mandatario. Sin embargo, el también político considera que la medida no aborda el problema de fondo y carece de eficacia real.

Granja compartió un vídeo en redes sociales donde afirmó que Noboa “no entiende nada del derecho penal” y que en su propuesta solo intenta mostrarse como un hombre que reprime y castiga a los malos, “porque él es el único bueno”. El abogado enfatizó que la castración química no soluciona el problema porque “el problema para el violador no está en el órgano sexual sino fundamentalmente en su cabeza”. Además, explicó que un violador podría usar otros métodos para continuar dañando a sus víctimas, incluso después de cumplir una condena y recuperar su libertad.

Pedro Granja: críticas a la castración química y enfoque en prevención

Pedro Granja además indicó que la castración química no detendrá la violencia sexual. En cambio, propuso que se debe intervenir en el conflicto social que origina estos delitos. Según él, “generalmente, un violador ha sido víctima de abuso sexual cuando era niño”. Por ello, aseguró que la prevención debe centrarse en atender a las víctimas infantiles para evitar que se conviertan en futuros agresores.

El experto señaló que esta intervención integral es la verdadera forma de enfrentar las violencias, no la “pendejada de castración química”, indicó. Además, denunció que muchos políticos aplauden propuestas que no funcionan y que a Daniel Noboa “nunca le ha importado los niños víctimas de abuso, como a la mayoría de políticos de este país”. Granja concluyó haciendo un llamado al presidente de Ecuador, para que no le siga mintiendo al país sobre la eficacia de la castración química. “Deje de mentir al país, que la castración química no sirve para nada”, finalizó el excandidato presidencial.

Propuesta de Daniel Noboa y contexto legal

El presidente Daniel Noboa envió el 11 de julio del 2025 una propuesta de reforma constitucional para permitir la castración química a violadores en Ecuador. Esta iniciativa busca endurecer las penas contra delincuentes sexuales y proteger a las víctimas. Actualmente, el delito de violación en Ecuador conlleva penas de entre 19 y 22 años de prisión, que pueden aumentar si existen agravantes.

La propuesta de Noboa incluye además mantener un registro reservado de delincuentes sexuales para evitar su vinculación con actividades que involucren a niños y adolescentes. El presidente justificó su iniciativa diciendo: “Los violadores merecen la castración química y pagar con la cárcel”. La Corte Constitucional debe evaluar la admisibilidad de esta reforma para que luego la Asamblea Nacional la apruebe o rechace.

¿Qué es la castración química?

La castración química consiste en administrar fármacos hormonales que reducen temporalmente la producción de testosterona, disminuyendo la libido y la conducta sexual. Este tratamiento, reversible y con dosis periódicas, busca reducir la reincidencia en delitos sexuales. Varios países, como Polonia, Corea del Sur y algunos estados de Estados Unidos, han implementado esta medida para delitos sexuales contra menores.

Sin embargo, la polémica persiste en Ecuador, donde expertos como Pedro Granja cuestionan su efectividad y llaman a priorizar intervenciones sociales y preventivas que aborden las causas profundas del abuso sexual.