Payaso fue asesinado en Babahoyo mientras trabajaba en la vivienda de su familia

Darío Xavier Cabrera Real, de 36 años, conocido cómico y payaso, fue asesinado en Babahoyo la tarde del martes 19 de agosto. Dos hombres en moto lo atacaron mientras realizaba trabajos de soldadura en la vivienda familiar. En el ataque también resultó herida su abuela, de 96 años, quien recibió un impacto en el rostro.

Asesinado en Babahoyo: Ataque en plena jornada laboral

El hecho ocurrió en un barrio residencial de la capital fluminense. Según el parte policial, Cabrera reparaba la puerta de su casa cuando observó que una motocicleta negra, marca Pulsar, se acercaba lentamente.

Dos hombres de tez clara descendieron, caminaron hacia él y le dispararon a quemarropa en la cabeza. Tras el ataque huyeron en dirección a la vía Bolívar, dejando a la familia en medio de la desesperación.

Los vecinos escucharon varias detonaciones y corrieron a auxiliar a la víctima, pero ya no presentaba signos vitales. En el lugar quedaron casquillos de bala que fueron recogidos por peritos de Criminalística.

Abuela de 96 años herida en el ataque

Durante la balacera, Delia U., abuela del fallecido, se encontraba sentada cerca de la puerta. Un proyectil la alcanzó en el rostro, provocándole una herida sangrante.

La mujer, de 96 años, narró con dificultad lo vivido. Paramédicos la trasladaron a una casa de salud donde permanece estable. Su avanzada edad generó mayor preocupación entre los familiares, quienes permanecen junto a ella esperando su recuperación.

“No tenía problemas con nadie”

Una familiar relató entre lágrimas que Xavier se dedicaba a la soldadura y al entretenimiento en fiestas. “Él era payaso, alegre, trabajador. No tenía problemas con nadie”, insistió.

Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) levantaron el cuerpo y trasladaron los indicios balísticos para su análisis. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y confirmaron que el caso se investiga bajo la figura de homicidio.

Los patrullajes se reforzaron en Babahoyo y en vías de salida hacia cantones aledaños.

Contexto: violencia criminal en Babahoyo

El asesinato de Cabrera se suma a una ola de violencia que afecta a la provincia de Los Ríos. Babahoyo, capital provincial, ha sido escenario de ataques armados en sectores urbanos y rurales. La modalidad de sicarios en motocicleta se repite con frecuencia, generando temor en la ciudadanía.

El asesinato de un payaso reconocido en su comunidad profundiza la sensación de inseguridad. Al mismo tiempo, el hecho de que su abuela resultara herida evidencia la vulnerabilidad de los adultos mayores en medio de la violencia (31).