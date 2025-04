Patrimonio enfrenta riesgo con venta de predios en Santo Domingo

La venta de predios municipales en Santo Domingo ha despertado una fuerte polémica entre autoridades, historiadores y ciudadanos.

La iniciativa, impulsada por el alcalde Wilson Erazo y que debe ser sometida a votación en el Concejo Cantonal, propone vender terrenos municipales para financiar un moderno edificio de 10 pisos. Sin embargo, voces críticas alertan sobre la pérdida de patrimonio histórico, que se formó desde los años 50 y 60, cuando Santo Domingo aún forjaba su identidad institucional.

Patrimonio y sentido histórico de predios en Santo Domingo

Para historiadores como Víctor Hugo Torres, los terrenos municipales tienen un valor simbólico que va más allá de su función administrativa. Explica que estos espacios representan la consolidación de la ciudad y el esfuerzo de generaciones que lucharon por dotarla de identidad y autonomía. «Estos bienes son la memoria física de la ciudad. No podemos, en nombre de la modernización, borrar las huellas de quienes construyeron Santo Domingo», sostiene el exconcejal, Fernando Yánez. A su criterio, la venta de predios debe evaluarse con extremo cuidado, pues sacrificar edificios históricos podría ser un error irreparable.

Eficiencia administrativa con venta de predios

El alcalde, Wilson Erazo, defiende la venta de predios municipales en Santo Domingo argumentando que permitirá mejorar la atención al público, hoy dispersa en varias casas municipales. Actualmente, las oficinas funcionan en distintos puntos de la ciudad, dificultando los trámites ciudadanos. El edificio principal del Municipio, construido por el exalcalde Leonardo López, resulta insuficiente, dijo este lunes 28 de abril de 2025.

>>El Alcalde plantea que, con la venta de predios municipales en Santo Domingo, se levante una torre de 18 pisos junto al parque Jelen Tenka, en la avenida de Las Delicias</strong>.

Los primeros diez pisos serían municipales, mientras que los restantes estarían destinados a la empresa privada, mediante una alianza pública-privada. Erazo aseguró que habrá más de 1.000 parqueaderos y que el proyecto respetará áreas verdes conforme a la normativa urbana.

Respecto al listado de predios, Wilson Erazo aclaró que no existe aún un documento oficial sobre la venta de predios municipales en Santo Domingo. Indicó que se trabaja en un inventario técnico y legal, y negó haber enviado listas a comisiones municipales. Además, denunció que un funcionario filtró documentos internos de forma desleal. «Queremos darles uso adecuado a los predios que no prestan servicio. No podemos permitir que sigan festinándose terrenos bajo el argumento de comodato donaciones», afirmó.

Alternativas legales y urbanísticas

Expertos en derecho municipal señalan que existen alternativas a la venta directa de predios públicos. Una opción es la permuta de terrenos, como el acuerdo que el Municipio ha realizado con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISFA). Wilson Erazo detalló que, con el adelanto de esta negociación, la ciudad recuperará tres hectáreas, incluyendo áreas estratégicas cercanas al shopping y el parque Jelen Tenka.

Esa permuta, por ejemplo, permitirá que el ISFA asuma los terrenos junto a la pizzería Che Farina, otro frente a la Uniandes y uno más frente al parque de la Juventud.</p> Otra alternativa podría ser la concesión temporal de predios, mediante contratos que permitan al Municipio mantener la propiedad de las tierras y, a la vez, facilitar proyectos de infraestructura. Entre los predios en discusión está el edificio de la ex escuela Caracas, que, según Erazo, consta en la lista de predios a ser discutidos para la venta. También habló de la casa Municipal 2, frente al Grand Hotel Santo Domingo y la Casa Municipal 3 donde atiende la dependencia de Fauna Urbana y Ambiente. El Alcalde anticipó que, luego de concretar la negociación con el ISFA esta semana, quedarán 42 predios municipales dentro de la venta que tendrá que aprobar o negar el Concejo Municipal.