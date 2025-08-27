COMUNIDAD POR USD 1
Hace 2 meses
Deportes
Fútbol

Patrick Mercado también interesa a equipo de Inglaterra; lo confirmó dirigente de Independiente del Valle

Patrick Mercado, mediocampista de Independiente del Valle, tiene propuestas desde Inglaterra y Alemania. Wolverhampton presentó una oferta y Wolfsburgo mantiene conversaciones por el ecuatoriano de 22 años.
Independiente del Valle evalúa propuestas por el traspaso de Patrick Mercado
El volante ecuatoriano Patrick Mercado es pretendido por un club de la Premier League.
Independiente del Valle evalúa propuestas por el traspaso de Patrick Mercado
El volante ecuatoriano Patrick Mercado es pretendido por un club de la Premier League.

Jaime Ugalde

Redacción ED.

El mediocampista ecuatoriano Patrick Mercado, de 22 años, es seguido por clubes de Inglaterra y Alemania. Santiago Morales, directivo de Independiente del Valle, confirmó que Wolverhampton y Wolfsburgo son los equipos que han mostrado mayor interés en ficharlo antes del cierre del mercado de pases, previsto para el 1 de septiembre.

Patrick Mercado en la mira del fútbol europeo

La noticia se conoció en entrevista radial. Morales reconoció que existen propuestas formales por el jugador. “Con Patrick Mercado hay propuestas y hemos estado en conversaciones, no podemos negarlo. Hay dos equipos europeos interesados, pero todavía no hemos cerrado ningún acuerdo. Hasta el momento no hay nada confirmado. La propuesta es de Inglaterra”, declaró el dirigente.

El Wolverhampton de la Premier League es el club que más avanzó, con una oferta concreta para reforzar su mediocampo. En paralelo, el Wolfsburgo alemán mantiene diálogos con Independiente del Valle.

Desde la dirigencia aseguran que el desenlace se conocerá en pocos días. “Sabemos que los mercados internacionales en Europa están abiertos. Cuando termine el periodo de pases sabremos la respuesta. Su agente está manejando algunas propuestas. Ojalá podamos tenerlo hasta final de año”, expresó Luis Fernando Saritama, gerente deportivo del club.

Un mediocampista en pleno auge

Patrick Mercado, nacido en Tena el 31 de julio de 2003, se formó en Independiente del Valle desde los 10 años. Debutó en 2021 con el Independiente Juniors y un año después ascendió al primer equipo, consolidándose como titular en la LigaPro y en torneos internacionales.

En la temporada 2025, Mercado disputó más de 31 partidos entre LigaPro, Libertadores y Sudamericana. Sus estadísticas lo destacan como un creador de juego clave: 6 goles y 9 asistencias, lo que lo convierte en uno de los mejores pasadores del campeonato ecuatoriano.

Su estilo de juego lo ubica como mediocampista central, con énfasis en la posesión y la transición rápida. Mercado se caracteriza por su visión de juego, precisión en el pase y capacidad para conectar defensa y ataque, atributos que seducen al fútbol europeo.

Según el portal Transfermarkt, Patrick Mercado tiene un valor de mercado de 3 millones de euros (USD 3,27 millones).

Mercado de pases y cifras en juego

El dirigente Santiago Morales también destacó el posible beneficio que tendría el club si se concreta la transferencia de Piero Hincapié al Arsenal de Inglaterra. “Tenemos un pequeño porcentaje por Piero. No son derechos de formación, sino derechos de solidaridad. Ese porcentaje corresponde al 5 % del valor de la transferencia, que se reparte entre todos los clubes en los que el jugador fue formado”, explicó.

