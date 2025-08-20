Patrick Bruen, casado por cuatro décadas, inicia vida sacerdotal a los 67 años

Patrick Bruen, ciudadano estadounidense de 67 años, fue ordenado sacerdote el 7 de junio de 2025 en la Catedral del Santísimo Sacramento, ubicada en Detroit, Michigan, luego de enviudar tras cuatro décadas de matrimonio. La ceremonia fue presidida por la Arquidiócesis de Detroit y celebrada junto a la ordenación de Benjamin Schroeder, de 26 años. Según Bruen, su experiencia matrimonial y familiar fue clave en su camino vocacional hacia el sacerdocio.

Patrick Bruen y su vida marcada por la fe y el servicio

Patrick Bruen estuvo casado durante 40 años con su esposa, con quien formó una familia de tres hijos y varios nietos. Tras el fallecimiento de su compañera de vida, experimentó una profunda transformación espiritual.

Durante el proceso de duelo, Bruen reportó haber sentido una conexión especial con el Sagrado Corazón de Jesús, lo que despertó en él un deseo de servir a la Iglesia de una manera más comprometida. A raíz de esta experiencia, inició un proceso de discernimiento vocacional que lo llevó a prepararse formalmente para el sacerdocio.

“Me casé por una razón, y el Señor también me trajo hasta aquí por una razón. Mi matrimonio me preparó para esta nueva vocación”, declaró durante una entrevista posterior a su ordenación.

Ordenación en la Catedral del Santísimo Sacramento

La ceremonia se llevó a cabo en la Catedral del Santísimo Sacramento, sede principal de la Arquidiócesis de Detroit, en una misa solemne que congregó a familiares, amigos, fieles y miembros del clero.

Bruen fue ordenado junto a Benjamin Schroeder, un joven de 26 años, en una celebración que reflejó la diversidad de trayectorias que convergen en el llamado al sacerdocio. Mientras Schroeder comenzó su camino desde temprana edad, Bruen representa el caso de una vocación adulta, emergida tras una vida de fe en el contexto matrimonial.

La Arquidiócesis destacó su ejemplo como una expresión del compromiso cristiano vivido en todas las etapas de la vida.

Sacerdocio después del matrimonio: un camino posible

En la Iglesia Católica Latina, los hombres viudos pueden acceder al sacerdocio si cumplen con los requisitos establecidos y cuentan con el aval de su obispo. En el caso de Patrick Bruen, su historia fue cuidadosamente evaluada por la pastoral vocacional de la arquidiócesis, que acompañó su proceso de discernimiento y formación.

Durante su formación, Bruen participó en cursos teológicos, retiros espirituales y actividades pastorales. Según fuentes oficiales, mostró “madurez espiritual, vida de oración constante y una comprensión profunda de la misión sacerdotal”.

Hoy, ya ordenado, ha sido asignado a una parroquia local dentro del territorio arquidiocesano, donde comenzará su servicio ministerial en labores litúrgicas, pastorales y comunitarias.

Patrick Bruen y su testimonio de una vocación adulta

Historias como la de Patrick Bruen no son comunes, pero tampoco aisladas. A medida que la Iglesia enfrenta cambios demográficos y nuevos desafíos pastorales, las vocaciones tardías o adultas han ganado visibilidad, especialmente en comunidades donde se valora la experiencia de vida como un recurso valioso para el ministerio.

La vida conyugal y familiar de Bruen, lejos de representar un obstáculo, fue reconocida como parte fundamental de su preparación espiritual y humana para el sacerdocio.

“Vivo esta etapa como continuidad del plan de Dios en mi vida”, afirmó Bruen, quien también ha expresado su intención de acompañar a otras personas en procesos de duelo, fe y discernimiento.