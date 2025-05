Parrales finaliza contrato con Orense en junio y está en mira de los clubes del Astillero

El delantero ecuatoriano Miguel Parrales finaliza su contrato con Orense el próximo mes de junio de 2025, atrayendo el interés de Barcelona y Emelec, debido a sus cinco goles en la temporada.

Parrales, de 29 años, confirmó que pese a que su contrato con Orense concluye en junio de 2025, el club no ha hablado de renovación. “Se me acaba el contrato ahora en junio. No sé qué será de mi futuro, voy a cumplir un año hermoso aquí en el club. Estoy contento, pero no depende de mí, sino de la institución que quiera renovarme”.

Parrales ha destacado en la LigaPro 2025, marcando cinco goles y brindando una asistencia en nueve partidos, acumulando 697 minutos con Orense. En el 2024, Parrales marcó 9 goles en 14 partidos con Orense. En el 2023 con la divisa de Guayaquil City hizo 16 goles y fue el goleador de la LigaPro, en aquella temporada.

Interesados en el atacante manabita

Tres clubes ecuatorianos han mostrado interés en fichar al atacante, quien quedará como agente libre. Barcelona SC busca reforzar su delantera tras el discreto rendimiento de Felipe Caicedo, quien ha anotado dos goles. El uruguayo Octavio Rivero suma cuatro goles, mientras que Gabriel Cortez, volante, lidera el ataque amarillo con cinco anotaciones. Por su parte, Emelec ve en Parrales una opción para fortalecer su ofensiva, donde Facundo Castelli y Washington Corozo tienen dos goles cada uno, y Jaime Ayoví no ha marcado en nueve partidos.

Guayaquil City, equipo de la Serie B, también aparece como posible destino de Parrales. Sin embargo, ninguna negociación ha sido confirmada por los clubes o el jugador.

Mercado futbolístico

El interés por Parrales refleja la competitividad del mercado de fichajes en la LigaPro, donde clubes como Barcelona y Emelec, tradicionales rivales, buscan reforzar sus plantillas para la segunda mitad de la temporada. La situación contractual de Parrales, al quedar libre, representa una oportunidad para adquirir un delantero probado sin costo de traspaso. Guayaquil City, en la Serie B, aspira a dar un salto de calidad con un jugador de su calibre.

Parrales ha sido una figura constante en el fútbol ecuatoriano, destacando previamente con Guayaquil City y ahora con Orense. Su capacidad goleadora lo posiciona como un activo valioso, especialmente para equipos que necesitan mejorar su efectividad ofensiva.

Situación actual de Parrales

El delantero, nacido en Portoviejo, se mantiene enfocado en cerrar la temporada con Orense, donde ha jugado un rol clave. Sus cinco goles en nueve partidos lo convierten en uno de los atacantes más efectivos de la LigaPro 2025. Parrales no ha confirmado preferencias sobre su próximo destino, dejando la decisión en manos de las negociaciones con los clubes interesados.

Reacciones y expectativas

La posible salida de Parrales generó revuelo en redes sociales. Los hinchas de Barcelona y Emelec han expresado entusiasmo por el posible fichaje, aunque algunos cuestionan si Parrales encajará en sus esquemas tácticos. Por ahora, el delantero espera propuestas concretas para definir su futuro tras junio de 2025.