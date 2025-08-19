COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Pareja desaparecida fue hallada asesinada en plantación bananera de Machala, El Oro

Los cuerpos fueron trasladados al Centro Forense de Machala, donde familiares los identificaron.
Pareja fue ejecutada en vía Pajonal de Machala, El Oro
Redacción

Redacción ED.

Los cuerpos sin vida de Kerly Daniela Torres Valdiviezo, de 33 años, y Modesto Alberto Arroyo Merizalde, de 40 años, fueron encontrados la mañana de este martes 19 de agosto en una plantación bananera junto a la vía Pajonal, en Machala, provincia de El Oro. Ambos presentaban impactos de bala en la cabeza, según confirmaron las autoridades. El hallazgo se reportó a las 07:00, cuando transeúntes alertaron al ECU 911 sobre la presencia de los cadáveres. La pareja, que estaba reportada como desaparecida, fue ejecutada en el lugar, donde se hallaron casquillos de calibre 9 milímetros.

Los cuerpos fueron trasladados al Centro Forense de Machala, donde familiares los identificaron. Según allegados, Torres y Arroyo no respondían llamadas desde el día anterior, lo que generó preocupación. Las primeras indagaciones señalan que el crimen ocurrió en la madrugada, posiblemente alrededor de las 03:00, cuando un guardia privado del sector escuchó detonaciones, pero no salió a verificar por temor a los atacantes.

Violencia en la provincia de El Oro 

Machala, capital de El Oro, ha registrado un aumento de hechos violentos en los últimos años, vinculados en muchos casos al crimen organizado. La vía Pajonal, una zona rural con plantaciones bananeras, ha sido escenario de otros incidentes similares.  En 2023, Ecuador reportó una tasa de homicidios de 47,2 por cada 100.000 habitantes, según datos de medios locales, siendo El Oro una de las provincias afectadas por esta ola de violencia.

En la escena del crimen, Criminalística recolectó evidencia balística, incluyendo casquillos de calibre 9 milímetros, que ya están bajo cadena de custodia. Las autoridades no han proporcionado detalles sobre los posibles móviles del doble homicidio, pero la precisión de los disparos sugiere una ejecución selectiva. Los cuerpos fueron encontrados en posiciones distintas: Arroyo sobre las piedras de la regeneración vial y Torres entre la plantación bananera. La situación indica que el ataque fue rápido y dirigido.

Investigaciones en curso

El ECU 911 coordinó la respuesta de las unidades policiales, que acordonaron la zona para facilitar el trabajo de Criminalística. Las autoridades han iniciado investigaciones para determinar las circunstancias del crimen y dar con los responsables. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se han reportado detenciones ni sospechosos identificados.

Este caso se suma a otros episodios de violencia en Machala, como el asesinato de una pareja en diciembre de 2024, cuando fueron atacados con más de 30 disparos en la avenida 25 de Junio. La provincia de El Oro, bajo estado de excepción en meses recientes, enfrenta desafíos para controlar la delincuencia, lo que ha generado preocupación entre los habitantes.

