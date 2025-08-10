Paramount Global y Skydance Media sellan fusión histórica de 8.000 millones

Paramount Global y Skydance Media completaron su fusión de 8.000 millones de dólares, formando una nueva compañía llamada Paramount, A Skydance Corporation, que cotizará en Nasdaq con el símbolo PSKY. La operación, aprobada por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos tras resolver un litigio, une la extensa biblioteca de Paramount con la experiencia en producción de Skydance, consolidando una potencia global en la industria del entretenimiento.

Una fusión estratégica para el futuro del entretenimiento

La fusión entre Paramount Global, conocida por clásicos como El Padrino, Titanic y Misión Imposible, y Skydance Media, productora de éxitos como Top Gun: Maverick y Guerra Mundial Z, marca un hito en la industria del entretenimiento. Anunciada en julio de 2024, la operación culminó tras superar obstáculos regulatorios y legales, incluyendo un acuerdo con la FCC en julio de 2025. La nueva entidad, Paramount, A Skydance Corporation, combinará la red de distribución global de Paramount con las capacidades tecnológicas y de producción de Skydance.

David Ellison, presidente y director ejecutivo de la nueva compañía, destacó la importancia del momento: “Hoy marca un punto de inflexión emocionante mientras preparamos el legado de Paramount como una institución de Hollywood para el futuro del entretenimiento”. Ellison subrayó que el enfoque estará en modernizar la producción y distribución de contenido, apoyando a talentos creativos y generando valor sostenible para los accionistas.

Estructura y liderazgo de la nueva compañía

La nueva Paramount operará en tres divisiones principales: estudios, directo al consumidor y medios televisivos. Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Showtime, Paramount+ y Pluto TV formarán parte de su portafolio. Además, la compañía planea unificar su infraestructura tecnológica en 2026 para optimizar costos. El objetivo es ahorrar 2.000 millones de dólares, según Ellison, quien confía en superar esta meta.

Por su parte, Gerry Cardinale, fundador de RedBird Capital, uno de los principales inversores junto a la familia Ellison, señaló: “Nuestra inversión refleja una profunda convicción en el valor de la propiedad intelectual de clase mundial. Además del potencial de crecimiento en un entorno de cambios tecnológicos y preferencias de consumo”. Jeff Shell, exdirector de NBCUniversal, asumirá como presidente, mientras que George Cheeks liderará la división de medios televisivos.

Contexto y desafíos de la industria

La fusión llega en un momento crítico para los medios tradicionales, con una disminución en los ingresos de la televisión lineal. Además de los cambios hacia plataformas de streaming. Paramount reportó una pérdida de 1,3 millones de suscriptores en Paramount+ en el segundo trimestre de 2025, aunque mantiene 77,7 millones de usuarios. La compañía planea fortalecer su oferta de streaming, con un enfoque en deportes y contenido exclusivo para impulsar el crecimiento y la retención de usuarios.

Además, la operación enfrentó controversias, incluyendo un litigio resuelto con un pago de 16 millones de dólares relacionado con un segmento de 60 Minutes de CBS. La aprobación de la FCC, por un voto de 2-1, permitió avanzar tras meses de escrutinio. La nueva Paramount también enfrenta demandas de inversores que cuestionan el beneficio de la transacción para los accionistas minoritarios.

Perspectivas de crecimiento y transformación

La fusión posiciona a Paramount, A Skydance Corporation como un actor clave en un mercado competitivo, combinando una rica herencia cinematográfica con innovación tecnológica. La compañía planea invertir en contenido premium y optimizar su cartera de canales lineales para adaptarse a un entorno no lineal. Ellison enfatizó que el deporte será un pilar para el crecimiento de Paramount+, destacando su capacidad para reducir la rotación de suscriptores y aumentar los ingresos por usuario.

Con el respaldo financiero de RedBird Capital y la visión estratégica de Ellison, Paramount busca redefinir su lugar en la industria del entretenimiento, enfrentando los retos de una audiencia cambiante y un panorama tecnológico en evolución.