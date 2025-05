Papa León XIV probó comida típica de Manabí durante una visita que lo trajo a Chone

El nuevo pontifice, Robert Francis Prevost, papa León XIV, ha dejado una huella imborrable en América Latina. Su carisma y devoción por ayudar a los demás, hizo que recorriera varios países de sudamérica. Ecuador no fue la excepción. Hace 13 años, en septiembre de 2012, el nuevo monarca de la Iglesia Católica, estuvo en Manabí, específicamente en Santa Rita de Chone.

En esta comunidad compartió con sus hermanos de la congregación ‘Agustinos’, pues en ese entonces era el superior general de los agustinos a nivel mundial. El padre Carlos Urbina, era el párroco de Santa Rita en aquel tiempo y fue él quien lo invitó. “Había recorrido varios países, yo como era parte de la congregación. Tuve la oportunidad de invitarlo y aceptó.

Así fue la estadía del ahora papa León XIV, en Manabí

Urbina recuerda el caminar del nuevo papa en Manabí, como si sucedió ayer. «Recuerdo que lo fui a ver a Quito en una carro último modelo, sin embargo cuando llegamos a Chone debimos ir al sitio el Bejuco. Allí cambiamos de carro y como era una zona rural, nos dieron un jeep. Me daba vergüenza pero me dijo (Robert Prevost): vamos nomas», rememora el párroco quien detalla a humildad del pontífice. «Teníamos que cumplir con la misión”, detalló.

El padre Urbina dice que llegaron al sitio porque debían dar una misa, sin embargo, el ahora papa se puso a saludar a todos los feligreses que habían en los exteriores de la iglesia. “Siempre fue humilde. Fue generoso y bondadoso. Compartía con todos con la misma simpatía, no distinguía raza, género, ni estatus social”, detalló.

Robert Francis Prevost, era la primera vez que visitaba Manabí y no sabía lo que le esperaba. Urbina cuenta que al lugar llegaron de forma imprevista, o sea, no había nada preparado. “Usted sabe cómo son los manabitas y no había nada. De un momento a otro empezaron a salir los platos. Creo recordar que comió seco de gallina criolla, plátano con suero blanco, y chicha. Degustó lo bueno de la comida manabita”, explicó.

Los ‘Agustinos’ festejan su designación

Urbina, quien en la actualidad es el superior de los Agustinos en el Ecuador, dijo que toman la designación de Prevost como nuevo papa como una bendición, y espera que continúe con el legado que dejó el papa Francisco. “Cada Sumo Pontífice tiene su personalidad, pero conociendo como es Prevost, estoy seguro que continuará con todo lo que Francisco luchó. Porque es un hombre de paz, lleno de humildad y solo busca el bien de las naciones”, detalló.

Urbina explicó también que se reunirán con los integrantes de su congregación para enviar una carta de felicitaciones a Prevost y a la vez una invitación para que vuelva a visitar Manabí. De este recuerdo no hay fotos, pero quedan las anécdotas del gratificante momento.

Por su parte, el párroco de la iglesia San Esteban de Charapotó, Manuel Cedeño, expresó su alegría por la designación: “Esta elección llena de regocijo y esperanza al mundo. Cada papa tiene su propia personalidad, y confiamos en que León XIV impulse acciones positivas para los retos que enfrentamos hoy”. Cedeño también subrayó la importancia de que el nuevo Pontífice continúe el legado de fraternidad y servicio dejado por Francisco.

FS.