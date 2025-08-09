Paola Rey confirma su separación de Juan Carlos Vargas tras más de una década de matrimonio

La actriz Paola Rey, conocida por su participación en telenovelas como Pasión de Gavilanes y La baby sister, anunció en la noche del viernes 8 de agosto de 2025 su separación del actor Juan Carlos Vargas, con quien compartía una relación desde el año 2010. A través de un comunicado publicado en redes sociales, explicó que la ruptura se produjo hace dos años y medio, pero decidieron mantenerla en privado por respeto a su familia.

Una separación tomada en silencio

En su mensaje, Paola Rey, de 45 años, explicó que la separación fue una decisión tomada de común acuerdo, y que desde entonces han vivido un proceso de transformación como familia. La actriz aclaró que, aunque ya no son pareja, siguen compartiendo su rol como padres de manera activa y amorosa.

“Desde entonces, hemos atravesado un momento de transformación, guiado por el respeto, el cariño y nuestro compromiso incondicional con nuestros hijos”, indicó la actriz en su publicación.

La noticia sorprendió a muchos de sus seguidores, ya que la pareja era considerada una de las más estables del medio artístico colombiano. Sin embargo, Rey aseguró que decidieron hacer pública la situación recién ahora porque consideran que es el momento adecuado.

Prioridad de Paola Rey: la familia y los hijos

La pareja tuvo dos hijos durante sus 14 años de matrimonio, quienes, según el comunicado, continúan siendo su principal prioridad. Tanto Paola como Juan Carlos han preferido mantener un perfil bajo en lo referente a su vida privada, lo que explica la discreción con la que llevaron este proceso personal.

“Nos han visto y nos seguirán viendo juntos. Acompañando a nuestros hijos con amor en cada etapa importante de sus vidas. Nuestra amistad se ha fortalecido, y el vínculo que nos une como padres permanece intacto”, concluyó el texto de la actriz.

Este enfoque respetuoso hacia la crianza compartida ha sido bien recibido por sus seguidores, quienes valoran su madurez emocional y su compromiso con el bienestar de sus hijos.

Una pareja muy querida por el público

Paola Rey y Juan Carlos Vargas contrajeron matrimonio en 2010 y desde entonces formaron una pareja admirada tanto por sus trayectorias en el medio artístico como por su vida familiar. Ambos actores han participado en exitosas producciones televisivas y, durante años, mantuvieron una relación alejada de escándalos o polémicas mediáticas.

A lo largo de su carrera, Paola Rey se ha consolidado como una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana, con papeles protagónicos en producciones de alcance internacional. Por su parte, Juan Carlos Vargas también ha trabajado en cine, teatro y televisión, siendo reconocido por su talento actoral y profesionalismo.

Reacción del público y discreción futura

Hasta el momento, Juan Carlos Vargas no ha emitido un comunicado propio, pero sí ha sido etiquetado en múltiples publicaciones que replican el anuncio de Paola Rey. La pareja ha solicitado respeto por su privacidad y ha dejado claro que, aunque su relación sentimental terminó, su vínculo familiar continúa firme.

Con esta declaración, Rey busca evitar especulaciones y cerrar una etapa personal que, según sus palabras, fue guiada por el respeto mutuo y el amor por sus hijos. No se han reportado detalles adicionales sobre el proceso legal de divorcio ni sobre cómo manejarán su relación pública de ahora en adelante.

Una separación sin escándalos

La separación de Paola Rey y Juan Carlos Vargas confirma que incluso las parejas más sólidas del espectáculo pueden vivir cambios significativos. No obstante, lo destacable de este anuncio es el tono sereno y conciliador del comunicado, que pone en primer plano la estabilidad emocional de sus hijos y la continuidad de su familia desde una nueva perspectiva.