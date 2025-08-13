Pam Bondi confirma confiscación de activos multimillonarios presuntamente vinculados a Nicolás Maduro

El gobierno de Estados Unidos confiscó activos valuados en $700 millones, presuntamente vinculados al presidente venezolano Nicolás Maduro, según anunció la fiscal general Pam Bondi. La operación, enfocada en combatir el crimen organizado transnacional, incluyó la incautación de jets, mansiones, vehículos y joyas. Además, se duplicó la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, elevándola a $50 millones.

En una entrevista con Fox News, Bondi detalló que los bienes confiscados incluyen «dos jets multimillonarios, múltiples casas, una mansión en República Dominicana, varias propiedades en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos, y millones de dólares en joyas y efectivo». La fiscal destacó que estas incautaciones son parte de un esfuerzo continuo por desmantelar redes criminales internacionales. Un video con estas declaraciones fue compartido en la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

Operativo contra el crimen organizado

La operación se centra en lo que Estados Unidos califica como crimen organizado transnacional. Según Bondi, las investigaciones han permitido vincular los activos confiscados a actividades ilícitas. Además, la Administración para el Control de Drogas (DEA) reportó la incautación de 30 toneladas de cocaína relacionadas con Maduro y sus asociados, de las cuales casi siete toneladas estarían directamente ligadas al presidente venezolano. «Esto representa una fuente fundamental de ingresos para los cárteles con sede en Venezuela y México», afirmó Bondi en un video difundido el 7 de agosto.

Por su parte, el gobierno venezolano, a través del canciller Yván Gil, rechazó las acusaciones y la recompensa, calificándolas como una «burda operación de propaganda política». En un comunicado publicado en Telegram, Gil describió las acciones estadounidenses como un «circo mediático» destinado a desviar la atención de problemas internos. Estas declaraciones reflejan la tensión constante entre ambos países, marcada por sanciones y acusaciones mutuas.

Recompensa por Nicolás Maduro

La recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro se incrementó de $25 millones a $50 millones, según anunció Bondi el 7 de agosto. Esta medida sigue a acusaciones previas de Estados Unidos contra Maduro, iniciadas en 2020 durante el primer mandato de Donald Trump, por cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo. En enero de 2025, la recompensa había sido elevada a $25 millones, y ahora se duplica en un contexto de creciente presión internacional.

Asimismo, las incautaciones de activos forman parte de una estrategia más amplia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confiscado más de $700 millones en propiedades, incluyendo aviones privados y vehículos, en un esfuerzo por debilitar las redes financieras asociadas al crimen organizado.

Las incautaciones y el aumento de la recompensa han generado reacciones encontradas. Mientras Estados Unidos intensifica sus esfuerzos, el gobierno venezolano insiste en que se trata de maniobras políticas para desestabilizar al país. La situación se agrava tras las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024 en Venezuela, donde observadores internacionales cuestionaron la legitimidad de los resultados que dieron la victoria a Maduro.

Por ahora, las autoridades estadounidenses han instado al público a proporcionar información que facilite la captura de Maduro, ofreciendo un número de contacto (202-307-4228) y un sitio web para reportes.