Palmeiras clasifica a cuartos de final del Mundial de Clubes tras vencer a Botafogo en tiempo extra

Palmeiras derrotó 1-0 a Botafogo el 28 de junio de 2025 en Filadelfia, Estados Unidos, en los octavos del Mundial de Clubes, avanzando a cuartos de final con un gol en tiempo extra.

Palmeiras se impone ante Botafogo

Este sábado 28 de junio de 2025, Palmeiras logró una victoria clave contra Botafogo en el Mundial de Clubes 2025, disputado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El encuentro, correspondiente a los octavos de final, terminó con un marcador de 1-0 a favor de Palmeiras. Quien anotó el gol de la victoria fue Paulinho en el minuto 100 del tiempo extra, tras driblar al defensor Alexander Barboza y disparar un zurdazo raso que superó al arquero John Victor. Este triunfo puso fin a una racha de cinco partidos sin victorias de Palmeiras contra Botafogo, cuya última derrota ante el Verdão fue en noviembre de 2023, según reportes de ESPN.

El partido mostró un dominio de Palmeiras, con 19 disparos y cinco al arco, frente a 12 disparos y solo uno al arco de Botafogo, según estadísticas de Sofascore. La expulsión de Gustavo Gómez en el minuto 115 por doble amarilla complicó los instantes finales, pero Weverton aseguró la victoria con una atajada clave en un remate de Igor Jesus. Palmeiras avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Benfica y Chelsea, programado para el 30 de junio.

Un gol en prórroga define la rivalidad

El choque reflejó la intensa rivalidad entre Palmeiras y Botafogo, marcada por enfrentamientos recientes en el Brasileirão y la Copa Libertadores. Botafogo, campeón de la Libertadores 2024, llegó tras una sorprendente victoria 1-0 sobre PSG en la fase de grupos, pero no pudo contrarrestar la ofensiva del Verdão. Paulinho, ingresado en el segundo tiempo, se convirtió en la figura del partido con su gol en la prórroga, tras un pase de Raphael Veiga. Botafogo intentó responder con cambios ofensivos, como la entrada de Arthur Cabral, pero careció de precisión.

Abel Ferreira, técnico de Palmeiras, destacó la resiliencia de su equipo, mientras Renato Paiva, entrenador de Botafogo, lamentó la falta de efectividad, según declaraciones en rueda de prensa. Palmeiras lideró el Grupo A con cinco puntos (empate 0-0 vs. Porto, victoria 2-0 vs. Al Ahly, empate 2-2 vs. Inter Miami), mientras Botafogomayor profundidad y calidad individual. La victoria refuerza el prestigio del fútbol sudamericano en el escenario global.

El club confirmó que Raphael Veiga, recuperado de una molestia muscular, estará disponible para los cuartos de final, según UOL Esporte. Palmeiras espera capitalizar este impulso ante un rival europeo de peso, con ingresos proyectados de USD 2 millones por clasificar, según BetUS. El fútbol brasileño sigue brillando, y Palmeiras se prepara para un duelo crucial.