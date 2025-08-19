Palestina tendrá por primera vez una representante en Miss Universe 2025

La 74ª edición de Miss Universe quedará en la historia como un certamen histórico: por primera vez, Palestina tendrá representación en el escenario mundial. Nadeen Ayoub, modelo de 27 años y activista por los derechos de su pueblo, llevará la banda del país. La confirmación oficial de la Organización Miss Universe (MUO) no solo significa un triunfo personal para Ayoub. Sino también un símbolo de visibilidad y resiliencia para Palestina.

Ayoub se unirá a más de 130 delegadas de distintos países y territorios en la gala que se celebrará el 21 de noviembre de 2025 en Bangkok, Tailandia. Sin embargo, su presencia adquiere un significado único. Será la primera vez que la bandera palestina ondee en el certamen más importante de belleza y empoderamiento femenino del mundo.

La MUO destacó a la joven como “personificación de resiliencia y determinación”, subrayando que Miss Universe busca celebrar la diversidad cultural y dar voz a mujeres que inspiran cambios en la sociedad.

De Miss Palestina a un escenario global

El camino de Ayoub en los concursos de belleza comenzó en 2022, cuando se coronó como Miss Palestina. Desde entonces, se ha convertido en un referente no solo por su belleza, sino también por su firme compromiso en la defensa de los derechos de su pueblo.

En una publicación en Instagram, expresó su emoción por este paso histórico: “Me honra anunciar que, por primera vez, Palestina estará representada en Miss Universe. Quiero ser la voz del pueblo palestino”. Sus palabras han hecho eco en todo el mundo, y se celebran como un acto de orgullo y resistencia.

Más allá de una corona

Aunque Miss Universe es reconocido por su glamour y espectáculo, en los últimos años también se ha consolidado como una plataforma para visibilizar causas sociales y dar voz a mujeres que trascienden las pasarelas. Ayoub, descrita por la MUO como una “defensora consumada”, buscará reflejar que el certamen va más allá de la apariencia: se trata de identidad, cultura y empoderamiento.

Su participación representa una oportunidad para mostrar al mundo la riqueza cultural y las aspiraciones de un pueblo que históricamente ha luchado por visibilidad. Para muchas mujeres palestinas, verla en el escenario será un símbolo de inclusión y esperanza.

Rumbo a Bangkok 2025

La 74ª edición del certamen será transmitida a nivel mundial desde Tailandia, uno de los escenarios más icónicos de Miss Universe. Con millones de espectadores atentos, la participación de Nadeen Ayoub se perfila como uno de los momentos más relevantes de la gala.

El próximo 21 de noviembre, su presencia recordará que la belleza puede ser también un vehículo para la representación, la voz y la historia. Nadeen Ayoub no solo competirá por la corona, sino que llevará consigo un mensaje de resiliencia y orgullo palestino que quedará marcado en Miss Universe 2025.