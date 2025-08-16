COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Palacios y Caicedo lideran a Católica y Libertad en duelo clave por el hexagonal

Universidad Católica y Libertad se enfrentan este 16 de agosto a las 16:30 en el Olímpico Atahualpa por la Fecha 25 de LigaPro 2025, liderados por Palacios y Caicedo.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Palacios y Caicedo lideran a Católica y Libertad en duelo clave por el hexagonal
Byron Palacios y Eber Caicedo liderarán a Universidad Católica y Libertad.
Palacios y Caicedo lideran a Católica y Libertad en duelo clave por el hexagonal
Byron Palacios y Eber Caicedo liderarán a Universidad Católica y Libertad.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

[email protected]

Universidad Católica se medirá contra Libertad FC este sábado 16 de agosto de 2025 a las 16h30 en el Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, Ecuador, por la Fecha 25 de la LigaPro Serie A, en un duelo clave para acercarse al hexagonal final. Byron Palacios y Eber Caicedo, con 15 y 11 goles, liderarán los ataques de ambos equipos.

Contexto del partido

Católica, dirigida por Diego Martínez, ocupa el 8° lugar con 35 puntos (9 victorias, 8 empates, 7 derrotas) y un promedio de 1.88 goles por partido. La Chatoleí viene de perder 2-0 ante Alianza Lima el 13 de agosto en los octavos de final de la Copa Sudamericana y empató 1-1 contra Orense el 8 de agosto en LigaPro. Byron Palacios, con 15 goles, es el máximo goleador del torneo y clave en la ofensiva.

Libertad FC, bajo la dirección de Juan Carlos León, se ubica en el 6° puesto con 37 puntos (10 victorias, 7 empates, 7 derrotas) y 36 goles a favor. Los lojanos ganaron 2-1 a Mushuc Runa el 9 de agosto y buscarán sorprender en Quito con Eber Caicedo, autor de 11 goles, como principal referente.

Ambos equipos tienen plantillas completas, sin bajas reportadas para el encuentro.

Antecedentes recientes

El último enfrentamiento entre Universidad Católica y Libertad fue el 28 de abril de 2025, cuando el club lojano venció 3-1 de local. Mientras que en la segunda ronda de 2024, Libertad ganó 2-1 en el Atahualpa el 10 de agosto. En los últimos cinco duelos, Libertad suma dos victorias, Católica una, y dos empates.

En el Atahualpa, Católica tiene un registro de 6 victorias, 3 empates y 1 derrota en sus últimos 10 partidos de LigaPro. Libertad, como visitante, acumula 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas en sus últimos 7 partidos.

Jugadores clave

Byron Palacios, de 24 años, lidera la tabla de goleadores con 15 tantos y 4 asistencias en 24 partidos. Su aporte es vital para Católica, que promedia 45 goles en el torneo. Eber Caicedo, de 22 años, suma 11 goles y 3 asistencias en 22 partidos para Libertad

Transmisión y arbitraje

El partido será transmitido por Ecuavisa, El Canal del Fútbol (ECDF) y Zapping. El arbitraje estará a cargo de Anthony Díaz, con Christian Lescano y Juan Carlos Tualombo como asistentes, Jaime Sánchez  como cuarto árbitro, y Gabriel González en el VAR

Importancia del duelo

Con seis fechas restantes en la primera fase de la LigaPro 2025, Universidad Católica busca escalar desde el 8° puesto para meterse en el hexagonal final, estando a 2 puntos de Libertad (6°). Libertad, en zona de clasificación, necesita sumar para mantener su posición frente a rivales como Aucas (38 puntos) y Orense (38 puntos). Un triunfo en Quito podría consolidar a Libertad o impulsar a Católica en la tabla.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Delfín cae 0-3 frente a El Nacional y se complica en el campeonato

Un asteroide del tamaño de un autobús se acerca a la Tierra: ¿hay peligro?

Contrato para instalar las tuberías de agua a las casas en seis parroquias, asciende a USD 15 millones

¿Cuándo juegan los equipos de Willian Pacho, Kendry Páez y Jhoanner Chávez en el fútbol francés?

Exministro Henry Cucalón: “Las leyes del gobierno se convirtieron en un chaulafán”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Delfín cae 0-3 frente a El Nacional y se complica en el campeonato

Un asteroide del tamaño de un autobús se acerca a la Tierra: ¿hay peligro?

Contrato para instalar las tuberías de agua a las casas en seis parroquias, asciende a USD 15 millones

¿Cuándo juegan los equipos de Willian Pacho, Kendry Páez y Jhoanner Chávez en el fútbol francés?

Exministro Henry Cucalón: “Las leyes del gobierno se convirtieron en un chaulafán”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Delfín cae 0-3 frente a El Nacional y se complica en el campeonato

Un asteroide del tamaño de un autobús se acerca a la Tierra: ¿hay peligro?

Contrato para instalar las tuberías de agua a las casas en seis parroquias, asciende a USD 15 millones

¿Cuándo juegan los equipos de Willian Pacho, Kendry Páez y Jhoanner Chávez en el fútbol francés?

Exministro Henry Cucalón: “Las leyes del gobierno se convirtieron en un chaulafán”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO