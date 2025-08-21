“Pague o muere”: extorsionadores disparan contra la casa de una comerciante en Valencia, Los Ríos

La noche del miércoles 20 de agosto, dos hombres en motocicleta dispararon contra la vivienda de una comerciante en la parroquia La Unión del cantón Valencia, Los Ríos. El ataque ocurrió tras ocho días de amenazas y exigencias de extorsión por parte de un grupo delictivo.

Atentado en una vivienda comercial en Valencia

La familia afectada, dueña de una ferretería y una fábrica de bloques, estaba en su vivienda cuando los atacantes llegaron. Los sujetos se estacionaron frente al inmueble y realizaron varios disparos hacia la puerta principal.

Los vecinos escucharon las detonaciones y alertaron a la Policía, que al llegar al lugar encontró más de cinco impactos de bala en la entrada del negocio. También hallaron una funda negra amarrada en la manija, que habría sido dejada como parte de la intimidación.

El ataque no dejó heridos, pero provocó temor entre los habitantes de la parroquia. La familia denunció que las amenazas habían comenzado días antes, cuando recibieron mensajes exigiendo el pago de 20 mil dólares.

Testimonios de los afectados

“Solo queremos vivir en paz y trabajar honradamente”, expresó la dueña del negocio. La comerciante relató que los extorsionadores amenazaron con atentar contra ella y sus familiares si no entregaban el dinero.

Vecinos del sector señalaron que el atentado fue un mensaje directo: “Los disparos en la puerta son evidencia de la violencia con la que actúan”. La comunidad vive atemorizada por el crecimiento de las extorsiones y la falta de protección.

La Policía confirmó que los atacantes huyeron en motocicleta, lo que complica la identificación. Sin embargo, se revisan cámaras de seguridad de la zona para rastrear los movimientos de los sospechosos.

Extorsión creciente en Valencia

Según el reporte policial, el atentado está relacionado con un grupo delictivo que busca controlar actividades comerciales en Valencia. Los comerciantes son los principales blancos, obligados a pagar “vacunas” para evitar ataques.

La modalidad se repite en varios cantones de Los Ríos. La misma noche, en Montalvo, sujetos en moto dispararon contra otra vivienda como medida de presión. Estos casos evidencian la expansión de la extorsión como una de las principales amenazas en la provincia.

Respuesta policial y llamado ciudadano

La Policía aseguró que las investigaciones avanzan y pidió a la ciudadanía denunciar hechos sospechosos. Se reforzarán los patrullajes en la parroquia La Unión y se espera obtener pronto información que permita identificar a los responsables. No obstante, los comerciantes temen.

Organizaciones sociales locales insisten en que la extorsión no solo afecta a negocios grandes, sino también a pequeños emprendedores. Este delito golpea la economía familiar y profundiza la sensación de inseguridad en Valencia (31).