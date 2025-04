Pagan hasta 40 dólares a un tanquero, por la falta de agua potable

Por la falta de agua potable en algunos sectores de Portoviejo, hay familias que pagan hasta 40 dólares a los carros tanqueros. Wilder Bravo, optó por ir a pedir agua a las instalaciones de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), en la ciudadela Nuevo Portoviejo.

Bravo vive en la ciudadela Fátima y en su motocicleta ubicó dos recipientes para pedir agua a los policías, porque son varios días que no recibe el servicio. «Me toca hacer varios viajes», comentó mientras llenaba agua con una manguera. Aseguró que tuvo que hacer ese pedido porque este lunes 7 de abril acudió a la planta Cuatro Esquinas a solicitar un carro tanquero, pero le dijeron que tenía que esperar. «Me pidieron un número de teléfono y me dijeron que esperara», agregó.

En la planta Cuatro Esquinas, los carros tanqueros realizan fila para abastecerse de líquido. Según Portoaguas, el agua que sale de la planta no es vendido y los tanqueros son derivados a los sectores de Portoviejo donde no están recibiendo el servicio.

En algunos sectores optan por comprar agua a los carros tanqueros

Nilo Cedeño, habitante de la ciudadela San Marcos, duda que el agua no esté siendo cobrada. Aseguró que al menos por su sector no ha tenido este beneficio, pese a que ha estado varios días sin recibir el servicio. De hecho, aseguró que en los dos últimos meses ha pagado 35 y 40 dólares para que un carro tanqueros le provea de agua. Esta semana se estaba resignando en pagar 40 dólares más, pero le empezó a llegar agua por tubería.

Su vecina Katiuska Rivas, dijo que también ha pagado 40 dólares por un tanquero de agua porque a su casa el agua por tubería tarda más en llegar. Pese a eso, cuestionó que le haya llegado la planilla de agua con un precio a pagar de 44 dólares, por los dos últimos meses. «Han cobrado lo mismo sin haber recibido el servicio. Es injusto», reclamó.

En algunas ciudadelas, los moradores aseguran que llevan cerca de un mes sin recibir el servicio. «A veces llega por momentos en horas de la noche, pero no nos alcanza para abastecernos», comentó Jordán Suárez, habitante de Las Orquídeas.

El último comunicado de Portoaguas sobre la distribución de agua potable fue publicado hace seis días. Allí se informó que el abastecimiento se estaba realizando en el 90 % de la ciudad, aunque en algunos sectores presentan intermitencia del servicio. En sectores alejados como Alborada, Andrés de Vera parte alta, Vicente Véliz, Modelo, California, Nueva California, Rutas Ecuatorianas, Los Jaminez, Eloy Alfaro del Camino, Fabián Palacio, San José, Piñonada, Fátima y la parte alta de Picoazá, han sufrido un desabastecimiento continuo. El Diario ha solicitado entrevista con el gerente de Portoaguas para tratar el tema, pero no se ha concretado.