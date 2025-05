Pablo Montero rompe el silencio tras acusaciones de violencia

El reconocido cantante y actor mexicano Pablo Montero finalmente abordó las serias acusaciones que la influencer Elda María realizó en su contra. La polémica surgió luego de que la mexicana lo señalara por una presunta violencia suscitada tras la negativa de ella y otra mujer a mantener relaciones íntimas con él. Ahora, Montero ofrece su versión de los hechos y aclara cómo se dio su encuentro con la expareja de Rafa Mercadante.

En una entrevista exclusiva para el programa ‘Ventaneando’, Pablo Montero se refirió al reciente escándalo que lo involucró. Afortunadamente para el intérprete, la situación no escalará legalmente, ya que la propia acusadora admitió públicamente que su relato inicial fue inexacto. Ella misma reconoció que su reacción estuvo motivada por celos, desmintiendo así las graves imputaciones contra el cantante.

Pablo Montero aclara los hechos

Durante la conversación con Pati Chapoy, conductora del programa, Montero detalló las circunstancias en las que conoció a Elda María. “Nos conocimos en un lugar que estábamos en Cancún. Esto es lo que tengo que decir, no puedo decir más por respeto a ella”, expresó Pablo Montero, dejando claro su intención de ser discreto con los detalles. A pesar del revuelo mediático, el artista manifestó sentirse tranquilo y sin nada que ocultar.

“Yo no tenía nada de qué avergonzarme y esta vez se salió de control por lo que se dijo y todo el mundo inventó su historia. Yo decía es que no puede ser posible que estén diciendo eso, cuando no procede, ni existe”, narró el exconcursante de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo. Con alivio, Montero expresó su agradecimiento por la retractación de Elda María y anunció su decisión de no emprender acciones legales por el daño moral ocasionado.

Agradecimiento y cierre del capítulo

“Se le agradece mucho que haya reconocido y que haya dicho la verdad. Yo me enfoco mejor, ni soy rencoroso. Nunca le deseo el mal a nadie. Yo dije: ‘No voy a hablar mal de nadie, menos de una mujer’ y esa es mi forma de ser. Y bueno, pues ya estoy acostumbrado a estas cosas”, concluyó Pablo Montero durante la emisión televisiva. Sus declaraciones se produjeron días después de que su denunciante utilizara sus historias de Instagram para desmentir sus propias acusaciones iniciales.

En su mensaje, Elda María expresó su sentir respecto a la controversia generada en torno a ella y a Pablo Montero. “Hola. Quiero expresar lo que en este momento siento con todo lo ocurrido y lo que se ha dicho de mí y sobre Pablo Montero. En realidad, cuando uno está molesto, por celos hablas muchas cosas sin pensar. Y la verdad es que Pablo siempre se portó lindo conmigo”, expresó.

La retractación de la influencer y el fin de la polémica

La influencer también añadió en su publicación: “Ya cualquier persona que quiera opinar del tema, está de más. La verdad quiero cerrar este capítulo en mi vida de esta manera y quedarme con todo lo bueno que viví con él”. Con estas palabras, Elda María dio por concluido el tema, reconociendo la buena actitud de Pablo Montero durante el tiempo que compartieron y atribuyendo sus acusaciones previas a un momento de ofuscación y celos.

De esta manera, la controversia que rodeó a Pablo Montero y las acusaciones de violencia por parte de la influencer llega a su fin. La retractación pública de Elda María y la respuesta serena y agradecida del cantante cierran este episodio, permitiendo que ambos sigan adelante. La atención mediática se centró en la versión de Montero, quien siempre mantuvo su inocencia ante las graves acusaciones.