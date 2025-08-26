Pabel Muñoz y denunciante firman acuerdo de conciliación y desisten del juicio

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se enfrentó a una denuncia por supuesta contravención, pero la audiencia instalada este martes concluyó antes de avanzar. Néstor Marroquín, el denunciante, y su abogado solicitaron una figura de conciliación.

Las partes firmaron un Acuerdo de Desistimiento que puso fin a la causa. El alcalde aseguró que no ofrecería disculpas, pues no cometió ninguna contravención. El acuerdo establece respeto mutuo entre ambos, además de la renuncia del alcalde a presentar una contrademanda.

Una conciliación

La audiencia en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha tenía como objetivo abordar la denuncia de Néstor Marroquín contra el alcalde. Sin embargo, apenas comenzó la sesión, el denunciante propuso una conciliación. La defensa de Muñoz aceptó el acuerdo, que no requiere que el alcalde se disculpe.

El documento firmado por ambas partes certifica que Marroquín desiste del proceso judicial. En paralelo, el alcalde Pabel Muñoz se comprometió a no presentar una contrademanda.

Acuerdo de desistimiento

El acuerdo firmado establece que ambas partes mantendrán el respeto mutuo y no volverán a referirse al motivo de la denuncia. Esta decisión puso fin a las acciones legales. El alcalde asistió a la audiencia acompañado por la vicealcaldesa Fernanda Racines.

También lo acompañaron presidentas y presidentes de juntas parroquiales rurales, además de su abogado defensor. Este respaldo demuestra la unidad en su gestión. Al retirarse, Muñoz agradeció el apoyo de la ciudadanía.

En declaraciones a los medios, el alcalde expresó su compromiso con la ciudad. Pabel Muñoz manifestó que su prioridad es trabajar por Quito. El burgomaestre aseguró que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. De igual manera, ratificó su enfoque en las 3.001 obras planificadas. Este compromiso se mantiene firme a pesar de los procesos legales.

Reacciones y compromiso político

Muñoz destacó la importancia de su trabajo para el desarrollo de la ciudad. El alcalde aseguró que su equipo seguirá trabajando. El objetivo es que Quito “renazca” con el apoyo de sus habitantes. El Acuerdo de Desistimiento cierra un capítulo legal y permite al alcalde centrarse en sus responsabilidades.

El conflicto concluyó sin que la denuncia llegara a sustanciarse en el tribunal. Este desenlace deja claro que el enfoque del alcalde está en su gestión.

La resolución del caso refuerza la posición de Muñoz. La administración municipal continúa con sus planes. Pabel Muñoz se concentrará en las obras y la gestión. La conciliación demostró que el diálogo puede resolver conflictos. El alcalde y su equipo, respaldados por las autoridades parroquiales, continuarán con su agenda de trabajo para la ciudad.