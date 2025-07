Ozzy Osbourne y Black Sabbath estrenarán su último concierto en cines en 2026

Ozzy Osbourne, legendario vocalista de Black Sabbath, anunció que su concierto final, Back to the Beginning, realizado en Villa Park, Birmingham, Inglaterra, se estrenará como una película en cines a principios de 2026. El evento, que marcó la última actuación de la banda tras los problemas de salud de Osbourne, recaudó 190 millones de dólares para organizaciones benéficas, según informó Tom Morello, director musical del espectáculo.

El concierto, celebrado a principios de julio, fue presentado por el actor Jason Momoa. También contó con actuaciones de Black Sabbath, interpretando clásicos como War Pigs, Iron Man, Children of the Grave y Paranoid, junto a invitados como Metallica, Guns N’ Roses, Ronnie Wood, Steven Tyler de Aerosmith, Slayer, Pantera, Tool, Yungblud, Papa V/Ghost, Danny Carey de Tool, Travis Barker de Blink-182 y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers. La película, titulada Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow, será una versión resumida del evento. También habrá material exclusivo detrás de cámaras y entrevistas, según un comunicado publicado en las redes sociales de Osbourne.

Lo recaudado fue para una fundación destinada al Parkinson

El espectáculo, descrito como una “carta de amor” al legado de Ozzy Osbourne y Black Sabbath, celebró la carrera del “Príncipe de las Tinieblas” en su ciudad natal. Los fondos recaudados se destinaron a Cure Parkinson’s, el Hospital Infantil de Birmingham y el Hospicio Infantil Acorn, destacando el impacto benéfico del evento. Morello, de Rage Against the Machine, confirmó que los 190 millones de dólares recaudados se distribuirán entre estas organizaciones para apoyar la investigación del párkinson y la atención infantil.