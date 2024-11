Compártelo con tus amigos:

La edición 73 del certamen Miss Universo , cuya gala final se celebrará el próximo 16 de noviembre en México, está llena de novedades en torno a la cita y sus participantes.

Este año, cerca de 130 reinas de belleza del todo el mundo compiten por convertirse en la sucesora de Sheynnis Palacios, pero detrás de algunas de ellas hay historias destacadas que captan la atención.

La representante de Malta, Beatrice Njoya, tiene 40 años y es madre de tres niños, a quienes describe como su más grande apoyo en esta experiencia.

“Cuando me embarqué en este camino de Miss Universo, ellos fueron los primeros en respaldarme, en alentarme, porque, vamos, ya tengo 40 años y nunca me había visto realmente compitiendo en Miss Universo. Pero ellos me decían ‘mamá, deberías hacerlo, la maternidad no debería detenerte de alcanzar este sueño’. Ellos están muy orgullosos de mí y me dan fuerzas”, relató la reina de belleza sobre su participación en la cita de la belleza.

Pero al igual que Beatrice hay otras participantes del Miss Universo 2024 que están cumpliendo el sueño de representar a sus países siendo madres.

Se trata de Jennifer Colón (Miss Puerto Rico), Logina Salah (Miss Egipto), Davin Prasath (Miss Camboya), Stephanie Cam (Miss Honduras), Elena Hidalgo (Miss Costa Rica), Emma Avanesian (Miss Armenia), Ileana Márquez (Miss Venezuela), Faith Landman (Miss Países Bajos) y Luana Cavalcante (Miss Brasil).

También destacan

Por otro lado, hay candidatas que compiten en condiciones de salud especiales: Miss Sudáfrica, Mia Le Roux es sorda; la representante de Ecuador, Mara Topic , padece la enfermedad autoinmune de Hashimoto, que le produce la pérdida de cabello. Mientras que Logina Salah, Miss Egipto, padece vitiligo, una enfermedad que provoca la aparición de manchas blancas en la piel.

Asimismo, hay países que por primera vez enviarán concursantes al Miss Universo.

Se trata de Bielorrusia, Eritrea, Guinea, Macao, Maldivas, Moldavia, Macedonia del Norte y Uzbekistán.